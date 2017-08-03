Омичей ждет двухдневный фестиваль в парке на проспекте Королева

На протяжении двух дней на фестивале будут работать различные площадки: площадь аттракционов, игра «Ну, погоди!» по мотивам одноименного мультфильма, мастер-классы по саберфайтингу, соревнования на беговеликах, аниматоры, детские квесты, мастер-классы по испанским и восточным танцам, а также площадки по направлениям «Зумба» и «TotalFit».