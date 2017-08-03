Омичей ждет двухдневный фестиваль в парке на проспекте Королева

5-6 августа в парке на проспекте Королева пройдет городской фестиваль «Твой день» (0+).
Организатором мероприятия, приуроченного к празднованию «Дня города», выступает региональное Агентство развития и инвестиций.
«Омичей ожидает насыщенная культурная программа, розыгрыши призов, мастер-классы, занятия различными видами йоги – хатха йога, кундалини йога, йога диет. Всего запланировано около 20-ти интерактивных площадок, рассчитанных на посетителей разных возрастов», — сообщают организаторы.
Фестиваль представлен четырьмя площадками – это концертная площадь, спортивный корт, лекторий и интерактивная площадка.
Концертная программа начнет работу 5-го августа в 14.00 часов и завершится около 20.00 часов. Затем, в 21.10 запланирован показ художественного фильма «Иван Васильевич меняет профессию» под открытым небом, который завершится в 22.30.
Во второй день фестиваля, 6 августа, концертная программа начнется в 15.00 часов и завершится в 20.00 часов. В 21.00 часов гостей порадует огненное шоу.
На протяжении двух дней на фестивале будут работать различные площадки: площадь аттракционов, игра «Ну, погоди!» по мотивам одноименного мультфильма, мастер-классы по саберфайтингу, соревнования на беговеликах, аниматоры, детские квесты, мастер-классы по испанским и восточным танцам, а также площадки по направлениям «Зумба» и «TotalFit».
Историко-патриотический клуб «Щит Сибири» проведет лучный турнир, ярмарку средневековой утвари, а также организует национальные забавы – бросание бревна и стрельбу из пушек.
«Твой день» станет местом проведения интересных лекций и мастер-классов: «Украшение из живых цветов», «Как стильно одеться к семейной фотосессии», «Роды без страха и боли», «Актерское мастерство для жизни. За гранью обыденности», «Культура речи. Интеллектуальность, как стиль жизни».
Ждем всех желающих провести эти выходные с нами на городском фестивале «Твой день».
Время работы фестиваля: 10.00-22.00 часов.
*Информация об организаторе розыгрышей, правилах проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения — на сайте arvd.ru.
Источник: ИА «Город55»
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