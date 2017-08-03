Омич, задушивший двух девушек из бара DOSKI, может сесть пожизненно



Напомним, что мужчина совместно с двумя местными жительницами вышли из бара, расположенного в центре Омска, и отправились продолжать общение к нему домой. Там, по словам обвиняемого, девушки похитили у него деньги и другие ценности. После чего мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел из себя и задушил подруг.