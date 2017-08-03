Омич, задушивший двух девушек из бара DOSKI, может сесть пожизненно

Завершилось расследование громкого преступления, произошедшего в ночь с 31 марта на 1 апреля 2017 года, когда 30-летний мужчина задушил двух 33-летних омичек и закопал их тела в гараже у родственника.
Ранее ИА «Город55» рассказывал о
Напомним, что мужчина совместно с двумя местными жительницами вышли из бара, расположенного в центре Омска, и отправились продолжать общение к нему домой. Там, по словам обвиняемого, девушки похитили у него деньги и другие ценности. После чего мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел из себя и задушил подруг.
Чтобы скрыть совершенное преступление, обвиняемый поместил тела убитых в автомобиль и отвез в гараж к родственнику, где и закопал.
В настоящее время обвинительное заключение направлено в прокуратуру Омской области для последующего рассмотрения уголовного дела в суде. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»