Город55
ГлавноеВсе новости

Новый пакет санкций США, подписанный Трампом, ударил по курсу рубля

3 августа 2017, 09:09
Новый пакет санкций США, подписанный Трампом, ударил по курсу рубля

Новые санкции, отраженные в законе, подписанном Дональдом Трампом, негативно сказались на курсе российской валюты.

Как сообщает «РГ», рубль в течение вторника, 2 августа, снижался к показателю в 60,75 за доллар США. Однако, это было кратковременно, затем валюта РФ отыграла часть позиций, поднявшись к 20:45 московского времени к отметке 60,55.

Новые санкции Соединенных Штатов по отношению к России, подписанные президентом Трампом, расширяют ряд секторальных ограничений. Так, до 14 дней (в два раза), сокращается максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США. А компании нефтегазового сектора будут получать финансирование только 60 дней вместо нынешних 90.

Пока рубль спасает высокий уровень нефтяных цен на мировом рынке. Фьючерсы на октябрь 2017 года торгуются на уровне 52 доллара за баррель.


Фото: USA Today
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20