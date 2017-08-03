Новый пакет санкций США, подписанный Трампом, ударил по курсу рубля

Новые санкции, отраженные в законе, подписанном Дональдом Трампом, негативно сказались на курсе российской валюты.
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Новые санкции Соединенных Штатов по отношению к России, подписанные президентом Трампом, расширяют ряд секторальных ограничений. Так, до 14 дней (в два раза), сокращается максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США. А компании нефтегазового сектора будут получать финансирование только 60 дней вместо нынешних 90.
Пока рубль спасает высокий уровень нефтяных цен на мировом рынке. Фьючерсы на октябрь 2017 года торгуются на уровне 52 доллара за баррель.
Фото: USA Today
Источник: ИА «Город55»