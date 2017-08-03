Новый пакет санкций США, подписанный Трампом, ударил по курсу рубля

Как сообщает « РГ », рубль в течение вторника, 2 августа, снижался к показателю в 60,75 за доллар США. Однако, это было кратковременно, затем валюта РФ отыграла часть позиций, поднявшись к 20:45 московского времени к отметке 60,55.