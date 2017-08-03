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Мотоциклист пролетел по воздуху после ДТП в Омске, подробности

3 августа 2017, 12:15
Предварительное заключение.

Ранее ИА «Город55» рассказывал о серьезном ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля «Лада-Калина», которое произошло на улице Кирова в районе остановки «11-я Рабочая».


Из сообщений очевидцев, водитель мотоцикла в результате столкновения взлетел в воздух, где дважды перевернулся и ударился о стоящий у обочины грузовик.


Официальный комментарий ИА «Город55» дали в пресс-службе УМВД России по Омской области:


Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Лада-Калина», выезжающий с прилегающей территории окрестных домов, не пропустил мотоциклиста, имеющего преимущественное право движения, в результате чего произошло столкновение.


Водитель мотоцикла «Ямаха», мужчина 33 лет, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.


В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции продолжается выяснение всех обстоятельств и причин ДТП.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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