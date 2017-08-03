Мотоциклист пролетел по воздуху после ДТП в Омске, подробности

Ранее ИА «Город55» рассказывал о серьезном
Из сообщений очевидцев, водитель мотоцикла в результате столкновения взлетел в воздух, где дважды перевернулся и ударился о стоящий у обочины грузовик.
Официальный комментарий ИА «Город55» дали в пресс-службе УМВД России по Омской области:
Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Лада-Калина», выезжающий с прилегающей территории окрестных домов, не пропустил мотоциклиста, имеющего преимущественное право движения, в результате чего произошло столкновение.
Водитель мотоцикла «Ямаха», мужчина 33 лет, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции продолжается выяснение всех обстоятельств и причин ДТП.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»