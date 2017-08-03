Марафонцев в Омске проверят на допинг



«Приезд бригады допинг-контроля в Омск вполне вероятен. В прошлом году она (бригада допинг-контроля – прим.) появилась у нас в городе в день проведения марафона, никого не оповещая. Думаю, что и в этом году ее появление не исключено», - сказал Константин Олегович.