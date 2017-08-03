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Марафонцев в Омске проверят на допинг

3 августа 2017, 16:46
Проверка спортсменов.

В этом году, как и в прошлом, участников Международного сибирского марафона могут проверить специалисты допинг-контроля. Об этом заявил сегодня, 3 августа, на пресс-конференции директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.


«Приезд бригады допинг-контроля в Омск вполне вероятен. В прошлом году она (бригада допинг-контроля – прим.) появилась у нас в городе в день проведения марафона, никого не оповещая. Думаю, что и в этом году ее появление не исключено», - сказал Константин Олегович.


Также Подбельский заметил, что такая проверка еще раз докажет, что омские спортсмены «чистые».


Напомним, XXVIII Международный сибирский марафон стартует в Омске на Соборной площади утром 5 августа. В забегах – марафоне, полумарафоне - примут участие не только омичи, но и элитные спортсмены из различных регионов России. Победители и призеры марафонских дистанций получат денежные призы, главный приз - четверть миллиона.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Спорт#Город
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