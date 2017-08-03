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Древний могильник обнаружен недалеко от Омской крепости

3 августа 2017, 13:36
Уникальная находка.

Сегодня на пресс-конференции омские археологи рассказали подробности о найденном древнем захоронении на месте реконструкции здания страхового общества «Саламандра».

Находку обнаружили еще в начале июля. В течение нескольких дней археологи перевезли погребение на временное хранение в музей археологии и этнографии ОмГПУ, а строители продолжили реставрационные работы.


Как пояснил археолог, директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максим Грачев, в ходе работ их специалистами было найдено девять объектов. Пять из них – древние погребения. Характер еще четырех пока не ясен, поскольку они находились в разрушенном состоянии.

Наибольший интерес представляют два погребения. В одном из них захоронен, скорее всего, древний воин, в скрещенных руках у него были нож и кинжал.


- Он был воином и, вероятно, имел некоторое отношение к скотоводству. Потому что рядом с ним лежали детали упряжи и конской узды, - сказал археолог.

Второе погребение, по мнению специалистов, более раннее по времени, примерно на 200-300 лет. В нем было захоронено два человека, и оно находилось в разрушенном состоянии.


- Но разрушено не современными вандалами или строителями, а вандалами древними. В нем было захоронено два человека и кости были перемешаны. Похоже, что в древности погребение было вскрыто, люди, которые были там захоронены – ограблены, а кости перемешаны, - отметил Максим Грачев.

Как минимум вся улица Музейная и ближайшие к ней здания, расположены на древнем кладбище, говорят археологи, чтобы определить его размеры требуются дополнительные раскопки.


По словам главного специалиста регионального Минкульта Альберта Полеводова, найденное захоронение уникально для нашего региона.

— Подобного раньше не находили. Оружие в руках - это редчайшая форма погребальной практики. Без ножа они даже на тот свет не ходили.

В настоящий момент археологи ОмГПУ продолжают изучать находки. Костные останки отправят на исследование в Тюменский научный центр. Предполагается, что все найденные предметы выставят на всеобщее обозрение в будущем комплексе «Эрмитаж-Сибирь».

Фото: Министерство культуры Омской области
Источник: ИА "Город55"

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