Древний могильник обнаружен недалеко от Омской крепости

Сегодня на пресс-конференции омские археологи рассказали подробности о найденном древнем захоронении на месте реконструкции здания страхового общества «Саламандра».
Находку обнаружили еще в начале июля. В течение нескольких дней археологи перевезли погребение на временное хранение в музей археологии и этнографии ОмГПУ, а строители продолжили реставрационные работы.
Как пояснил археолог, директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максим Грачев, в ходе работ их специалистами было найдено девять объектов. Пять из них – древние погребения. Характер еще четырех пока не ясен, поскольку они находились в разрушенном состоянии.
Наибольший интерес представляют два погребения. В одном из них захоронен, скорее всего, древний воин, в скрещенных руках у него были нож и кинжал.
- Он был воином и, вероятно, имел некоторое отношение к скотоводству. Потому что рядом с ним лежали детали упряжи и конской узды, - сказал археолог.
Второе погребение, по мнению специалистов, более раннее по времени, примерно на 200-300 лет. В нем было захоронено два человека, и оно находилось в разрушенном состоянии.
- Но разрушено не современными вандалами или строителями, а вандалами древними. В нем было захоронено два человека и кости были перемешаны. Похоже, что в древности погребение было вскрыто, люди, которые были там захоронены – ограблены, а кости перемешаны, - отметил Максим Грачев.
Как минимум вся улица Музейная и ближайшие к ней здания, расположены на древнем кладбище, говорят археологи, чтобы определить его размеры требуются дополнительные раскопки.
По словам главного специалиста регионального Минкульта Альберта Полеводова, найденное захоронение уникально для нашего региона.
— Подобного раньше не находили. Оружие в руках - это редчайшая форма погребальной практики. Без ножа они даже на тот свет не ходили.
В настоящий момент археологи ОмГПУ продолжают изучать находки. Костные останки отправят на исследование в Тюменский научный центр. Предполагается, что все найденные предметы выставят на всеобщее обозрение в будущем комплексе «Эрмитаж-Сибирь».
Фото: Министерство культуры Омской области
Источник: ИА "Город55"