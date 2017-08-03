Древний могильник обнаружен недалеко от Омской крепости



- Но разрушено не современными вандалами или строителями, а вандалами древними. В нем было захоронено два человека и кости были перемешаны. Похоже, что в древности погребение было вскрыто, люди, которые были там захоронены – ограблены, а кости перемешаны, - отметил Максим Грачев.