Четверть миллиона получит победитель марафонской дистанции SIM в Омске

Сегодня, 3 августа, организаторы международного марафона SIM-2017 рассказали журналистам о подготовке к спортивному мероприятию, а также поделились секретной информацией.
Известно, что главный старт омскому марафону будет дан в субботу, 5 августа. В этом году день марафона решено совместить с празднованием Дня города, что, по мнению организаторов, привлечет огромное количество не только болельщиков, но и участников.
Стоит отметить, что в течение двух дней – 3 и 4 августа – в здании библиотеки имени Пушкина проводится регистрация участников, поэтому точное количество бегунов нынешнего марафона еще пока неизвестно.
Секрет призового фонда раскрыл Михаил Кульков, координатор элитных спортсменов SIM-2017. По словам Михаила, главный приз и у мужчин, и у женщин – 250 тысяч рублей.
«Призовой фонд омского SIM находится в одном ряду с марафоном «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге, и московским марафоном. Сравнительно одинаковые деньги за первое место и достаточно хорошая убывающая шкала для призеров. В Омске будут награждены первые пять мест», - сказал Кульков.
Кроме победителей в марафонской дистанции, в этом году принято решение отметить денежными призами и участников полумарафона.
«В этом году по предложению Михаила Кулькова мы ввели еще один приз – на промежуточной финишной дистанции 21 километр для тех, кто бежит полумарафонскую дистанцию. И мужчины, и женщины, достигшие первыми отметку в 21 километр, получат также дополнительное денежное вознаграждение, но при условии попадания в финале в число пяти призеров. Отметка эта находится недалеко от площади, во-первых, это поднимет интерес к полумарафонской дистанции, а, во-вторых, мы сможем увидеть и насладиться борьбой на этой дистанции. После того, как элита победителей и призеров финишируют на полумарафоне, мы получим результаты промежуточного финиша на марафонской дистанции и продолжим наблюдать борьбу уже на марафонской трассе», отметил Константин Подбельский, директор серии забегов «Сибирский международный марафон».
Источник: ИА "Город55"