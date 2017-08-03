Четверть миллиона получит победитель марафонской дистанции SIM в Омске

«В этом году по предложению Михаила Кулькова мы ввели еще один приз – на промежуточной финишной дистанции 21 километр для тех, кто бежит полумарафонскую дистанцию. И мужчины, и женщины, достигшие первыми отметку в 21 километр, получат также дополнительное денежное вознаграждение, но при условии попадания в финале в число пяти призеров. Отметка эта находится недалеко от площади, во-первых, это поднимет интерес к полумарафонской дистанции, а, во-вторых, мы сможем увидеть и насладиться борьбой на этой дистанции. После того, как элита победителей и призеров финишируют на полумарафоне, мы получим результаты промежуточного финиша на марафонской дистанции и продолжим наблюдать борьбу уже на марафонской трассе», отметил Константин Подбельский, директор серии забегов «Сибирский международный марафон».