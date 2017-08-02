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Заявление о климатической катастрофе: температура резко возрастёт

2 августа 2017, 09:17
Глобальное потепление не остановить.

Прогноз ООН относительно глобального потепления группа исследователей посчитала недостаточно точным. Повышение средней температуры на 2 градуса к 2100 году — прогноз слишком оптимистичный. Землян ждет как минимум 2,3 градуса. А в худшем случае, больше, чем 3 градуса.

В научной статье, вышедшей в журнале Nature Climate Change, группа исследователей основывает свои выводы на расчетах, связанных с уже изменившимися показателями средних температур. Климат уже меняется, а выбросы углекислого газа на планете всё увеличиваются, усиливая парниковый эффект. Если так пойдет дальше, то нас спасти может только мировой океан. Он поглотит часть углерода и охладит воздух на 0,2 градуса.


Ученые говорят о парниковом эффекте и об изменении климата уже давно, но раньше это была лишь теория без визуализации. Теперь же многие на своем личном опыте столкнулись с природными аномалиями. В частности, Омск. У нас на протяжении ряда лет фиксируются перепады температур зимой, приводящие то к сильнейшим снегопадам, то к гололедице.


Летом на Омск обрушиваются тропические ливни, ураганный ветер, град. В Омской области на видео снимают настоящие торнадо, как в Северной Америке. Буквально несколько дней назад во время ночной грозы очевидцы увидели воронку смерча прямо напротив своей лоджии на улице Масленникова.


Теперь уже многим становится понятно, что выбросы предприятий надо сокращать. Но, к сожалению, это вряд ли будет возможно. Похоже, это глобальный циклический процесс...


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Источник: ИА «Город55»

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