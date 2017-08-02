Заявление о климатической катастрофе: температура резко возрастёт



Ученые говорят о парниковом эффекте и об изменении климата уже давно, но раньше это была лишь теория без визуализации. Теперь же многие на своем личном опыте столкнулись с природными аномалиями. В частности, Омск. У нас на протяжении ряда лет фиксируются перепады температур зимой, приводящие то к сильнейшим снегопадам, то к гололедице.