Заявление о климатической катастрофе: температура резко возрастёт

Прогноз ООН относительно глобального потепления группа исследователей посчитала недостаточно точным. Повышение средней температуры на 2 градуса к 2100 году — прогноз слишком оптимистичный. Землян ждет как минимум 2,3 градуса. А в худшем случае, больше, чем 3 градуса.
В научной статье, вышедшей в журнале
Ученые говорят о парниковом эффекте и об изменении климата уже давно, но раньше это была лишь теория без визуализации. Теперь же многие на своем личном опыте столкнулись с природными аномалиями. В частности, Омск. У нас на протяжении ряда лет фиксируются перепады температур зимой, приводящие то к сильнейшим снегопадам, то к гололедице.
Летом на Омск обрушиваются
Теперь уже многим становится понятно, что выбросы предприятий надо сокращать. Но, к сожалению, это вряд ли будет возможно. Похоже, это глобальный циклический процесс...
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Источник: ИА «Город55»