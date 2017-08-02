В Советском округе установлен карантинный пост, чума пришла в Омск

«Регулярно я езжу за водой через Николаевку. Вчера вечером, отправившись за водой в очередной раз, наблюдал такую картину: на проезжей части желтоватая куча. Сначала подумал, что это песок, когда наехал на нее, понял, что это опилки, которые по краям обложены мелкими бордюрами. Что удивительно, нет ни знаков, ни досмотра, ни людей. Насколько мне известно, в таких местах должны быть установлены знаки, а опилки пропитаны лизолом или хлорамином».