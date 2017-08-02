В Советском округе установлен карантинный пост, чума пришла в Омск

Накануне вечером на выезде из Омска горожане заметили карантинные посты. Активный гражданин, обеспокоенный данной ситуацией, сообщил ИА «Город55» о наличии такого поста в посёлке Николаевка Советского административного округа:
«Регулярно я езжу за водой через Николаевку. Вчера вечером, отправившись за водой в очередной раз, наблюдал такую картину: на проезжей части желтоватая куча. Сначала подумал, что это песок, когда наехал на нее, понял, что это опилки, которые по краям обложены мелкими бордюрами. Что удивительно, нет ни знаков, ни досмотра, ни людей. Насколько мне известно, в таких местах должны быть установлены знаки, а опилки пропитаны лизолом или хлорамином».
«В Указ Губернатора Омской области от 1 августа в первую угрожаемую зону заражения вошли населенные пункты Советского округа: поселок Николаевка, микрорайон Новоалександровка, микрорайон Береговой. На сегодняшний день в Омском районе добавились деревня Харино, поселок Ключи, село Надеждино, деревня Большекулачье и Красная Горка. В Любинском районе – деревня Китайлы и поселок Политотдел. Эпизоотический очаг расположен в границах территории, занимаемыми объектами личного подсобного хозяйства Оконешниковского района – в деревне Камышино. В одном подсобном хозяйстве нашли очаг. Жителям, в первую очередь, не стоит паниковать. Сейчас специалисты проверяют ЛПХ в тех населенных пунктах, в которых обнаружили новые очаги. Если на основании взятых проб, выяснится, что есть заражения, то все животные будут отчуждены», - прокомментировали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Источник: ИА "Город55"