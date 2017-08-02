В Омске меняется расписание пригородных электричек

Омские электрички меняют режим работы из-за ремонта на путях. Со второго по восьмое августа 2017 года железнодорожные рабочие будет чинить участок Драгунская – Любинская. В связи с этим изменяется расписание движения пригородных поездов в Омском регионе.
По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, с 4 по 6 августа меняется время отправления трех электропоездов: №6567 Омск-Называевская, отправление из Омска 15 часов 20 минут, прибытие на станцию Называевская – 17 часов 58 минут; №6568 Называевская – Омск, отправление со станции Называевска – по старому расписанию, прибытие в Омск – 21 час 5 минут; №6704 2881 километр – Входная-Омск, отправление — 20 часов 42 минуты, прибытие – 21 час 14 минут.
Второго августа электричка №6563, следующая по маршрут Московка – Называевская прибудет на конечную станцию на 21 минуту позже, в 10 часов 25 минут. С третьего по восьмое августа тот же электропоезд №6563 будет прибывать на конечную станцию Называевская в 10 часов 10 минут.
Помимо этого, со второго по восьмое августа меняется график движения пяти пригородных поездов: №6570 Называевская – Омск, отправление в 5 часов 48 минут, прибытие в восемь часов 19 минут; №6565 Московка – Драгунская, прибытие на конечную станцию в 12 часов 58 минут; обратная электричка №6566 прибывает на Московку в 16 часов 47 минут; №6564 Называевска – Омск, прибытие на конечную – 18 часов 35 минут; №6569 Омск – Называевская, прибытие в Называевск – 21 час 27 минут.
Узнать последние данные о графике движения электричек можно в кассах, на сайте компании «Омск-пригород» или по телефону: 8 (3812) 44-31-52.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"