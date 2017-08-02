В Омске меняется расписание пригородных электричек

Второго августа электричка №6563, следующая по маршрут Московка – Называевская прибудет на конечную станцию на 21 минуту позже, в 10 часов 25 минут. С третьего по восьмое августа тот же электропоезд №6563 будет прибывать на конечную станцию Называевская в 10 часов 10 минут.