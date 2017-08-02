Сад камней «как в Европе» появился в центре Омска

Красивейший сквер имени Дзержинского, благоустроенный в Омске на средства Газпрома, преображают и в этом году. Теперь здесь среди уникальных дорожек и ярко зеленого газона установили множество каменных скульптур, а ландшафтные дизайнеры «разбросали» по траве увесистые булыжники.