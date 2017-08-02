Сад камней «как в Европе» появился в центре Омска

Красивейший сквер имени Дзержинского, благоустроенный в Омске на средства Газпрома, преображают и в этом году. Теперь здесь среди уникальных дорожек и ярко зеленого газона установили множество каменных скульптур, а ландшафтные дизайнеры «разбросали» по траве увесистые булыжники.
Действительно, «как в Европе»: очень чисто и красиво. Кстати, на газонах установлены таблички о необходимости сбора в мешочки того, что обычно оставляют на траве четвероногие домашние животные.
Сегодня в Омске очень жарко и весь сквер заполнен людьми, просто сидящих на траве или на краю деревянных дорожек. А на детской площадке играет множество детей.
Каменных скульптур в сквере уже несколько – ростовые и, к примеру, две ладони, просто расположенные на земле. В них, кстати, удобно фотографироваться. Ко
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Источник: ИА «Город55»