Отряд древних воинов возрастом 3000 лет откопали в центре Омска

В самом центре Омска на улице Музейной, 4, там, где сейчас идет реставрация здания страхового общества «Саламандра» обнаружено древнее воинское захоронение.
Строители, ведущие ремонт теплотрассы, неожиданно наткнулись на человеческие останки. Вызванные на место археологи, высказали мнение, что это древний воин, которому около 3000 лет. Дальнейшие события стали неожиданностью для специалистов.
- Там, на самом деле, несколько захоронений рядом обнаружили. Всего их пять. Сначала одного, потом вокруг него стали обкапывать и нашли еще четырех, - сообщили ИА «Город55» в региональном Минкульте.
Особенность первого найденного воина в том, что он сохранился практически в идеальном состоянии, отмечают в Минкульте. Судя по всему, он какой-то военачальник или представитель знатного рода, поскольку имеет богатое вооружение.
- Мы обнаружили большое количество хорошо сохранившихся предметов: оружия, украшений, других предметов из бронзы. Как можно судить, они относятся к переходному времени от бронзового века к железному. Если говорить об «абсолютных» датах, это 27-29 столетий назад, - сказал археолог Максим Грачев.
Стоит добавить, что завтра, 3 августа, на пресс-конференции археологи расскажут подробности об открытии. На сегодняшний день они уже вывезли все захоронение, а строители продолжили работы в обычном режиме.
Фото: sibmincult.ru
Источник: ИА "Город55"