Омские общественники получили 20 млн из Фонда Президента РФ

Накануне 31 июля Координационный комитет конкурса грантов Президента Российской Федерации подвел итоги. В число победителей конкурса вошли 15 некоммерческих организаций Омской области.
На развитие проектов НКО в регион поступит в совокупности более 20 миллионов рублей. Средства направят в сферы науки и образования, социальной поддержки и защиты граждан, искусства и культуры. Значительная часть пойдет на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни.
Самое объемное государственное финансирование в размере почти 6 миллионов рублей получит проект Водолечебницы на базе Центра помощи тяжелобольным и паллиативным детям «Дом радужного детства», который реализует Благотворительный центр «Радуга».
По задумке грантополучателей, водолечебница бесплатно предоставит комплекс поддерживающих и реабилитационных процедур семьям с тяжелобольными и неизлечимыми детьми. Уникальность проекта в том, сообщают специалисты центра, что объектами помощи выступят не только дети, но и члены их семей, для которых круглосуточная опека тяжелобольного ребенка становится настоящим испытанием.
«Радуга» надеется не только улучшить качественные показатели жизни паллиативных (неизлечимых) детей, но и уберечь многие семьи от распада, предоставив социальную передышку родителям своих пациентов.
Пройти курсы реабилитации, воспользовавшись услугами водолечебницы, смогут ежегодно 200 омских семей.
Для справки: Водолечебница откроется на базе Центра паллиативной помощи «Дом радужного детства», расположенного в селе Подгородка Омской области. Открытие центра запланировано на осень текущего года.
Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал об
Фото: kremlin.ru
Источник: ИА «Город55»