Омские общественники получили 20 млн из Фонда Президента РФ



По задумке грантополучателей, водолечебница бесплатно предоставит комплекс поддерживающих и реабилитационных процедур семьям с тяжелобольными и неизлечимыми детьми. Уникальность проекта в том, сообщают специалисты центра, что объектами помощи выступят не только дети, но и члены их семей, для которых круглосуточная опека тяжелобольного ребенка становится настоящим испытанием.