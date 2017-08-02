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На Омск обрушатся сотни метеоров

2 августа 2017, 14:34
Астрономический прогноз.

В ночь с 12 на 13 августа омичи станут свидетелями самого красивого звездопада года. В это время ожидается максимальная активность метеорного потока – на небосклоне появятся до 100 метеоров в час.


Столь зрелищное астрономическое событие связано с прохождением Земли через шлейф частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Метеоры, попадая в атмосферу планеты, сгорают, образуя так называемый «звездный дождь».


Немного ранее, 7 августа омичи смогут наблюдать еще одно интересное небесное событие. Около 23:30 произойдет частное затмение Луны. Примерно четверть видимой поверхности спутника Земли скроется в тени планеты, рассказал ИА «Город55» Владимир Крупко, руководитель Омского планетария, о предстоящих астрономических событиях.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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