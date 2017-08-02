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Мотоциклист разбился насмерть под Омском

2 августа 2017, 10:29
Водитель не справился с управлением.

Накануне вечером в результате ДТП, произошедшего на поле в районе автодороги Павлоградка-Юрьевка, скончался 53-летний мотоциклист.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель «ИЖ», пересекая поле в направлении объездной дороги на село Богодуховка, не справился с управлением транспортным средством и опрокинулся.

В результате полученных травм мотоциклист скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

В настоящее время Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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