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Маленькую девочку без сознания достали из реки в Омске

2 августа 2017, 12:07
Происшествие на воде.

Накануне, 1 августа, четырехлетнюю девочку, потерявшую сознание во время купания в Иртыше, доставили в медицинское учреждение.


Сообщение об очередном происшествии на реке поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД РФ по городу Омску из больницы, куда госпитализировали пострадавшую, сообщает пресс-служба ведомства.


Оказалось, что семья с ребенком отдыхала в Центральном округе на берегу Иртыша. Во время купания девочка потеряла сознание. Когда взрослые обнаружили бесчувственное тело ребенка, то вызвали бригаду скорой помощи. До приезда медицинских работников взрослым удалось привести девочку в чувство.


В больнице, куда доставили пострадавшую, поставили диагноз – у ребенка общее переохлаждение.


В настоящее время, полиция проверяет факт несчастного случая, выясняя все обстоятельства и причины произошедшего.


Напомним, что ранее ИА «Город55» сообщал о трагичном исходе подобного отдыха на воде, и поэтому еще раз обращает ваше внимание: Иртыш - опасная река с быстрым течением и мутной водой. Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей. Отдыхайте только в разрешённых местах, на пляжах где дежурят спасатели!


Источник: ИА «Город55»

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