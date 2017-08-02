Маленькую девочку без сознания достали из реки в Омске

Накануне, 1 августа, четырехлетнюю девочку, потерявшую сознание во время купания в Иртыше, доставили в медицинское учреждение.
Сообщение об очередном происшествии на реке поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД РФ по городу Омску из больницы, куда госпитализировали пострадавшую, сообщает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что семья с ребенком отдыхала в Центральном округе на берегу Иртыша. Во время купания девочка потеряла сознание. Когда взрослые обнаружили бесчувственное тело ребенка, то вызвали бригаду скорой помощи. До приезда медицинских работников взрослым удалось привести девочку в чувство.
В больнице, куда доставили пострадавшую, поставили диагноз – у ребенка общее переохлаждение.
В настоящее время, полиция проверяет факт несчастного случая, выясняя все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, что ранее ИА «Город55» сообщал
Источник: ИА «Город55»