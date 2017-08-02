Маленькую девочку без сознания достали из реки в Омске



Напомним, что ранее ИА «Город55» сообщал о трагичном исходе подобного отдыха на воде, и поэтому еще раз обращает ваше внимание: Иртыш - опасная река с быстрым течением и мутной водой. Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей. Отдыхайте только в разрешённых местах, на пляжах где дежурят спасатели!