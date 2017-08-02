Курск: несчастный случай при пуске ШКВАЛа послужил причиной катастрофы

В августе 2000 года российский флот столкнулся с серьезной катастрофой – гибелью атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 членов экипажа. Хотя официальное расследование закончено, некоторые детали катастрофы до сих пор неизвестны и вызывают споры среди экспертов.
В этом году исполняется 17 лет со дня трагической гибели подлодки «Курск». Независимый технический эксперт Юрий Антипов рассказал изданию «
Другая, менее вероятная версия гласит, что гибель подлодки «Курск» могла произойти из-за ее столкновения с субмариной военного флота США. Две подводные лодки в момент трагедии плыли неподалеку. Такой сценарий не нашел подтверждения у экспертов, так как с американскими лодками ничего не произошло – на них не было повреждений, хотя они прибыли в ремонтные доки Норвегии спустя неделю после катастрофы. Как правило, исправные субмарины проплывают такое расстояние за два дня.
Антипов опровергает версию о гибели «Курска» от американских подлодок. Специалисты проанализировали характер повреждений на «Курске» и выяснили, что они не соответствуют тем, какие бывают после атаки торпедой. Сейсмологи зафиксировали два толчка, которые произошли до момента массового взрыва торпед в носовом отсеке субмарины. По словам Антипова, эти толчки были взрывами малой мощности, которые не могли вызвать взрыв торпед, установленных на подлодке.
Эксперт
Источник: ИА «Город55»