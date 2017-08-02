Город55
ГлавноеВсе новости

Курск: несчастный случай при пуске ШКВАЛа послужил причиной катастрофы

2 августа 2017, 22:01
Курск: несчастный случай при пуске ШКВАЛа послужил причиной катастрофы

В августе 2000 года российский флот столкнулся с серьезной катастрофой – гибелью атомной подводной лодки «Курск», на борту которой находилось 118 членов экипажа. Хотя официальное расследование закончено, некоторые детали катастрофы до сих пор неизвестны и вызывают споры среди экспертов.

В этом году исполняется 17 лет со дня трагической гибели подлодки «Курск». Независимый технический эксперт Юрий Антипов рассказал изданию «Новые Известия» о своих предположениях относительно того, отчего затонула российская субмарина. У эксперта накопилось много вопросов, выходящих за рамки официального расследования. Генпрокуратура РФ и Минобороны РФ утверждают, что причиной гибели «Курска» стал взрыв старой торпеды, расположенной в носовой части подлодки. После этого на субмарине произошел пожар, который вызвал взрывы еще нескольких снарядов в носовом отсеке.

Другая, менее вероятная версия гласит, что гибель подлодки «Курск» могла произойти из-за ее столкновения с субмариной военного флота США. Две подводные лодки в момент трагедии плыли неподалеку. Такой сценарий не нашел подтверждения у экспертов, так как с американскими лодками ничего не произошло – на них не было повреждений, хотя они прибыли в ремонтные доки Норвегии спустя неделю после катастрофы. Как правило, исправные субмарины проплывают такое расстояние за два дня.

Антипов опровергает версию о гибели «Курска» от американских подлодок. Специалисты проанализировали характер повреждений на «Курске» и выяснили, что они не соответствуют тем, какие бывают после атаки торпедой. Сейсмологи зафиксировали два толчка, которые произошли до момента массового взрыва торпед в носовом отсеке субмарины. По словам Антипова, эти толчки были взрывами малой мощности, которые не могли вызвать взрыв торпед, установленных на подлодке.

Эксперт заявил, что пробоина на «Курске» выполнена в виде вогнутого отверстия, которое могло получиться от предмета цилиндрической формы, пронзившего корпус подлодки под углом сбоку. Кажется, что снаряд на высокой скорости плыл параллельно и догонял субмарину. После столкновения с подлодкой предмет начал проникать глубоко в корпус субмарины, вызывая механические повреждения, однако взрыва не случилось, утверждает Антипов. При анализе повреждений установлено, что металл подлодки оплавлен при высокой температуре. Эксперт считает, что только одна ракета могла привести к такому ущербу - супер-торпеда «ШКВАЛ», которая в момент катастрофы испытывалась в той же акватории, где и «Курск». Вполне возможно, что снаряд рикошетом отскочил от учебной цели и, потеряв связь с базой, двинулся в сторону «Курска», сказал Антипов. Капитан субмарины попытался сделать единственно верный маневр, чтобы уклониться от снаряда – опустить подлодку на дно. Но скорость погружения была недостаточно быстрой, и торпеда догнала «Курск». Эксперт убежден, что гибель подлодки вызвана несчастным случаем при испытании нового оружия. Тогда возникает вопрос: сделало ли командование ВМФ РФ все возможное, чтобы спасти членов экипажа?


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Оружие#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20