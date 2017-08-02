Курск: несчастный случай при пуске ШКВАЛа послужил причиной катастрофы

Эксперт заявил , что пробоина на «Курске» выполнена в виде вогнутого отверстия, которое могло получиться от предмета цилиндрической формы, пронзившего корпус подлодки под углом сбоку. Кажется, что снаряд на высокой скорости плыл параллельно и догонял субмарину. После столкновения с подлодкой предмет начал проникать глубоко в корпус субмарины, вызывая механические повреждения, однако взрыва не случилось, утверждает Антипов. При анализе повреждений установлено, что металл подлодки оплавлен при высокой температуре. Эксперт считает, что только одна ракета могла привести к такому ущербу - супер-торпеда «ШКВАЛ», которая в момент катастрофы испытывалась в той же акватории, где и «Курск». Вполне возможно, что снаряд рикошетом отскочил от учебной цели и, потеряв связь с базой, двинулся в сторону «Курска», сказал Антипов. Капитан субмарины попытался сделать единственно верный маневр, чтобы уклониться от снаряда – опустить подлодку на дно. Но скорость погружения была недостаточно быстрой, и торпеда догнала «Курск». Эксперт убежден, что гибель подлодки вызвана несчастным случаем при испытании нового оружия. Тогда возникает вопрос: сделало ли командование ВМФ РФ все возможное, чтобы спасти членов экипажа?