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Главные события Дня города: успейте увидеть самое интересное

2 августа 2017, 16:19
Праздничная афиша.

ИА «Город55» подготовил афишу самых интересных праздничных мероприятий, которые пройдут в Омске в рамках Дня города. Среди них спортивные соревнования, музыкальные концерты, интерактивные площадки, авиашоу, салют и другие интересные активности.



4 АВГУСТА - ПЯТНИЦА


Акватория судоремонтного завода: с 10:00 Чемпионат и первенство Омска по гребле на байдарках и каноэ (4-5 августа).


Омская крепость: с 12:00 фестиваль керамики «КерамаФест-Омск». Открытие и шествие мастеров. В течение всего дня пройдут мастер-классы и выставка-ярмарка изделий мастеров и предприятий народных художественных промыслов и ремесел.


Выставочный и Воскресенский скверы: в 14:00 откроется традиционная Городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2017».


Площадь у Музыкального театра: праздничная концертная программа «Город 55» начнется в 18:00.


Парк имени 30-летия ВЛКСМ: в 22:00 омичей и гостей города приглашают к просмотру лучших короткометражных фильмов, снятых в России за 2016-2017 года.


5 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОРОДА - СУББОТА


Полигон Омского автобронетанкового инженерного института (как добраться): в 10 часов утра пройдет торжественное открытие конкурса «Рембат» в рамках Армейских международных игр. В последующие дни пройдут соревнования пo обслуживанию военной автомобильной техники и бронетанкового вооружения.



Соборная площадь: на весь день превратится в локацию крупных спортивных мероприятий. В 9 утра стартует XXVIII Сибирский международный марафон. Бегуны преодолеют трассы в 10, 21,1 и 42,195 километров. На протяжении всего маршрута участников забега будут обслуживать пункты питания и питья, точки освежения и медицинские пункты.


Через час после объявления победителей марафона, в 16:00 начнутся Международные соревнования на лыжероллерах. Соревнования пройдут как гонка с выбыванием на дистанции 12 кругов.


Немного позднее, в 17 часов на Соборной площади пройдет турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска». Участниками турнира выступят чемпионы всеросийских и международных соревнований. Они продемонстрируют неограниченные возможности человеческого тела в силовом многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней и автомобилей. Самые сильные мужчины планируют протащить по площади грузовик весом 20 тонн.

Трамвайное кольцо на пересечении улиц Лермонтова и Маршала Жукова: с 11:00 до 14:00 презентация проекта «Трамвай радости».


Главная сцена Омской крепости: в 12 часов дня начнется главная концертная программа, посвященная празднованию Дня города, которая завершится традиционным салютом в 22 часа. Перед гостями выступят медийные лица Омска и творческие коллективы. Желающих пригласят принять участие в караоке-фест и посмотреть на Танцевальный баттл. В 21:30 омичей и гостей города ожидает захватывающее зрелище – охваченная языками пламени раскаленная скульптура осветит площадь перед Омской крепостью.


Воскресенский сквер: с 12 до 20 часов в рамках Дня города пройдет семейный городской праздник «Дети нового столетия». В программе мероприятия показы детских спектаклей, игры, мастер-классы. Различного рода активности ждут маленьких омичей и их родителей на тематических локациях: «Страна сказок», «Краски лета», «Контактный зоопарк», «Изба-читальня» и многих других.


Тарские ворота: в 12 часов начнется фестиваль бардовской песни «Яблочный Спас». До 8 вечера перед зрителями выступят известные артисты «гитарного» жанра Юрий Ким, Алла Железнова, Артур Зимнес, Ярослава Санина, Олег Глухарев, Наталья Капранова и вокальная группа «Рубеж 55».


Парк «На Королева»: в течение двух дней (5 и 6 августа) с 10:00 до 22:00 на территории парка пройдет городской фестиваль «Твой день». Посетителей мероприятия ждут занятия йогой на свежем воздухе, танцевальные мастер-классы, вкусная и разнообразная еда, яркая шоу-программа, интересные фотозоны, ярмарка-продажа авторских работ и товаров.


Парк имени 30-летия Победы: с 13:00 гости средневекового воинского фестиваля «Щит Сибири» станут свидетелями рыцарских турниров, массовых сражений и стрельбы из лука. Посетителям предложат принять участие в мастер-классах по чеканке монет, походной кухне, старинных танцах и гончарном деле. Мероприятие будет проходить два дня (5 и 6 августа).


Иртышская набережная: с 14:00 до 14:20 пилотажная группа «Регион» устроит эффектное авиашоу над водным пространством Иртыша.


С 15:00 в районе магазина «Океан» пройдут соревнования по скандинавской ходьбе, бег владельцев с собаками, заезды велосипедистов и роллеров.


Парк имени 30-летия ВЛКСМ: в 15:00 откроется фестиваль «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон». Тридцать культурных центров представят гостям праздника свои традиции, предложат угощения национальной кухни. Творческие коллективы выступят на концертной площадке.


Площадь Победы: в 20:00 состоится концерт народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».


Омская крепость: в 22:00 - Праздничный фейерверк.


6 АВГУСТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ


Площадь перед Цирком: в 16:00 все желающие смогут совершить прогулку в компании гигантских индийских слонов.


Парк 300-летия Омска, Парк имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк: с 15:00 в каждом из парков начнутся праздничные программы с выступлением творческих коллективов города и интерактивными площадками для гостей мероприятий.

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Источник: ИА «Город55»

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