Главные события Дня города: успейте увидеть самое интересное

ИА «Город55» подготовил афишу самых интересных праздничных мероприятий, которые пройдут в Омске в рамках Дня города. Среди них спортивные соревнования, музыкальные концерты, интерактивные площадки, авиашоу, салют и другие интересные активности.
4 АВГУСТА - ПЯТНИЦА
Акватория судоремонтного завода: с 10:00 Чемпионат и первенство Омска по гребле на байдарках и каноэ (4-5 августа).
Омская крепость: с 12:00 фестиваль керамики «КерамаФест-Омск». Открытие и шествие мастеров. В течение всего дня пройдут мастер-классы и выставка-ярмарка изделий мастеров и предприятий народных художественных промыслов и ремесел.
Выставочный и Воскресенский скверы: в 14:00 откроется традиционная Городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства
Парк имени 30-летия ВЛКСМ: в 22:00 омичей и гостей города приглашают к просмотру лучших короткометражных фильмов, снятых в России за 2016-2017 года.
5 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОРОДА - СУББОТА
Полигон Омского автобронетанкового инженерного института (
Соборная площадь: на весь день превратится в локацию крупных спортивных мероприятий. В 9 утра стартует
Через час после объявления победителей марафона, в 16:00 начнутся Международные соревнования на
Немного позднее, в 17 часов на Соборной площади пройдет турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска». Участниками турнира выступят чемпионы всеросийских и международных соревнований. Они продемонстрируют неограниченные возможности человеческого тела в силовом многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней и автомобилей. Самые сильные мужчины планируют протащить по площади грузовик весом 20 тонн.
Трамвайное кольцо на пересечении улиц Лермонтова и Маршала Жукова: с 11:00 до 14:00 презентация проекта «
Главная сцена Омской крепости: в 12 часов дня начнется
Воскресенский сквер: с 12 до 20 часов в рамках Дня города пройдет семейный городской праздник «Дети нового столетия». В программе мероприятия показы детских спектаклей, игры, мастер-классы. Различного рода активности ждут маленьких омичей и их родителей на тематических локациях: «Страна сказок», «Краски лета», «Контактный зоопарк», «Изба-читальня» и многих других.
Тарские ворота: в 12 часов начнется фестиваль бардовской песни «Яблочный Спас». До 8 вечера перед зрителями выступят известные артисты «гитарного» жанра Юрий Ким, Алла Железнова, Артур Зимнес, Ярослава Санина, Олег Глухарев, Наталья Капранова и вокальная группа «Рубеж 55».
Парк «На Королева»: в течение двух дней (5 и 6 августа) с 10:00 до 22:00 на территории парка пройдет городской фестиваль
Парк имени 30-летия Победы: с 13:00 гости средневекового воинского фестиваля «
Иртышская набережная: с 14:00 до 14:20 пилотажная группа «Регион» устроит эффектное
С 15:00 в районе магазина «Океан» пройдут соревнования по скандинавской ходьбе, бег владельцев с собаками, заезды велосипедистов и роллеров.
Парк имени 30-летия ВЛКСМ: в 15:00 откроется фестиваль «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон». Тридцать культурных центров представят гостям праздника свои традиции, предложат угощения национальной кухни. Творческие коллективы выступят на концертной площадке.
Площадь Победы: в 20:00 состоится концерт народной артистки РСФСР
Омская крепость: в 22:00 - Праздничный фейерверк.
6 АВГУСТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
Площадь перед Цирком: в 16:00 все желающие смогут совершить прогулку в компании гигантских
Парк 300-летия Омска, Парк имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк: с 15:00 в каждом из парков начнутся праздничные программы с выступлением творческих коллективов города и интерактивными площадками для гостей мероприятий.
Источник: ИА «Город55»