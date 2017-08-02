Главные события Дня города: успейте увидеть самое интересное

Соборная площадь: на весь день превратится в локацию крупных спортивных мероприятий. В 9 утра стартует XXVIII Сибирский международный марафон . Бегуны преодолеют трассы в 10, 21,1 и 42,195 километров. На протяжении всего маршрута участников забега будут обслуживать пункты питания и питья, точки освежения и медицинские пункты.