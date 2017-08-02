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Фролов отправил чиновников чистить улицы Омска перед Днем города

2 августа 2017, 11:02
Уборка улиц.

В преддверии Дня города в мэрии принято решение провести в Омске внеплановый субботник. Но так как уборка назначена на среду, 2 августа, то она носит название средника.

На средник в Омске выйдут 650 муниципальных служащих городской администрации, сообщает пресс-служба омской мэрии. Данное решение принял и.о. мэра города Сергей Фролов.

Основными задачами чиновников, которые выйдут на уборку, станут прополка цветников и клумб, покраска ограждений и подбор мусора.

Чиновникам предстоит фронт работ во всех округах – в парках, скверах, на набережных и просто улицах города.

Город должен быть чистым, все места праздничных мероприятий идеальными. Омичи, как хозяева, должны об этом позаботиться, - отметил Сергей Фролов.


Источник: ИА "Город55"

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