Фролов отправил чиновников чистить улицы Омска перед Днем города

В преддверии Дня города в мэрии принято решение провести в Омске внеплановый субботник. Но так как уборка назначена на среду, 2 августа, то она носит название средника.
На средник в Омске выйдут 650 муниципальных служащих городской администрации, сообщает пресс-служба омской мэрии. Данное решение принял и.о. мэра города Сергей Фролов.
Основными задачами чиновников, которые выйдут на уборку, станут прополка цветников и клумб, покраска ограждений и подбор мусора.
Чиновникам предстоит фронт работ во всех округах – в парках, скверах, на набережных и просто улицах города.
Город должен быть чистым, все места праздничных мероприятий идеальными. Омичи, как хозяева, должны об этом позаботиться, - отметил Сергей Фролов.
Источник: ИА "Город55"