Факт картельного сговора омских дорожников установило УФАС

Сегодня, 2 августа, Омское УФАС объявило резолютивную часть решения, касающегося картельного сговора между компаниями, выполнявшими ремонт дорог в городе.
Напомним, в ноябре 2016 года УФАС по Омской области возбудило дело в отношении ряда подрядчиков, участвовавших в торгах на ремонт автомагистралей в Омске. УФАС усмотрел в действия дорожников нарушение части первой, статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», а именно, предположили, что подрядчики договорились между собой, ограничив, таким образом, конкуренцию.
31 июля, председатель комиссии, заместитель руководителя УФАС по Омской области Галина Лаптева, рассматривавшая дело, отложила вынесение решения, в виду поступления возражений от подрядчиков.
Рассмотрев аргументы дорожников, сегодня антимонопольщики все-таки признали картелем соглашение об участии в аукционах на ремонт дорог между тремя компаниями - СтройТраст, Автодорсервис и Континент. По мнению УФАС, действия подрядчиков привели к поддержанию цен на торгах.
— Сегодня вынесена резолютивная часть, в течение 10 рабочих дней мы изготавливаем решение, направляем сторонам, участвующим в деле. После, в течение двух месяцев будет принято решение по поводу административного наказания - какие штрафы и их размер, - сообщила ИА «Город55» пресс-секретарь Омского УФАС Марина Девятерикова.
Источник: ИА "Город55"