Факт картельного сговора омских дорожников установило УФАС

Напомним, в ноябре 2016 года УФАС по Омской области возбудило дело в отношении ряда подрядчиков, участвовавших в торгах на ремонт автомагистралей в Омске. УФАС усмотрел в действия дорожников нарушение части первой, статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», а именно, предположили, что подрядчики договорились между собой, ограничив, таким образом, конкуренцию.