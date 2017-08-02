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Экс-полицейского обвинили в хищении 200 млн у бизнесменов из Омска

2 августа 2017, 17:47
Дело передано в суд.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника УМВД России по Омской области.


Обвиняемому вменяют мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, вышеупомянутый сотрудник придумал приступную схему по принципу «финансовой пирамиды», к участию в которой привлек своих знакомых.


В то время как соучастники искали новых «клиентов», бывший высокопоставленный сотрудник, пользуясь служебным положением, вводил в заблуждение предпринимателей и якобы под высокие проценты одалживал крупные денежные суммы.


За время действия мошеннической схемы обвиняемому удалось похитить у девяти предпринимателей более 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.


Как стало известно, бывший сотрудник правоохранительных органов покинул занимаемую должность в 2013 году по собственному желанию. Уголовное дело в отношении него по части 4 статьи 159 УК РФ возбудили в 2016 году.


В настоящее время, Центральному районному суду Омска предстоит принять решение относительно выдвинутых обвинений против бывшего сотрудника УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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