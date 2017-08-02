Десантникам можно купаться в фонтанах, глава Омска не против

Сегодня, 2 августа, в России отмечают 87-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. Свою программу для омичей и ветеранов ВДВ подготовил 242 учебный центр в поселке Светлый. В парках и скверах Омска пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому событию. Наверняка, не обойдётся и без традиционных купаний в фонтанах.
Кстати, накануне праздника, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов сказал, что он не против такого обычая десантников: «Существует традиция у выпускников в Санкт-Петербурге одевать костюм Петра I. А вот у ветеранов ВДВ такая традиция».
По словам чиновника, он лично не будет отмечать день ВДВ, поскольку служил в мотострелковом подразделении.
- Я не вдвэшник, не надо на чужой свадьбе появляться героем. Я афганец чистой воды. 108 мотострелковый полк, который потом переделали в горнострелковый. Я в 1979 году полгода отслужил в Омской учебке. 23 февраля 1980 года вышел в Баграме из самолета и демобилизовался 16 мая 1981 года. Прошел 10 боевых операций. У нас очень боевой мотострелковый полк. У нас есть сайт, я туда часто захожу, ношу знак своего полка, давно состою в российском союзе ветеранов Афганистана.
Стоит добавить, что Омск имеет прямое отношение к Воздушно-десантным войскам. В нашем городе в поселке Светлый расположен 242 учебный центр ВДВ, где готовят младших командиров и специалистов – десантников. Кроме того, будущую крылатую пехоту готовят в Омском кадетском корпусе Министерства обороны РФ, который три года назад переименовали в Кадетский корпус Воздушно-десантных войск.
Источник: ИА "Город55"