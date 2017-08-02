Десантникам можно купаться в фонтанах, глава Омска не против

- Я не вдвэшник, не надо на чужой свадьбе появляться героем. Я афганец чистой воды. 108 мотострелковый полк, который потом переделали в горнострелковый. Я в 1979 году полгода отслужил в Омской учебке. 23 февраля 1980 года вышел в Баграме из самолета и демобилизовался 16 мая 1981 года. Прошел 10 боевых операций. У нас очень боевой мотострелковый полк. У нас есть сайт, я туда часто захожу, ношу знак своего полка, давно состою в российском союзе ветеранов Афганистана.