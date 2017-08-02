День города в Омске: центр перекрыли, алкоголь под запретом

В период празднования
Для обеспечения общественного порядка задействуют совместные силы полиции, казачества, дружинников, волонтёров, ЧОПов, сообщила пресс-служба УМВД по Омскому региону.
Места массовых мероприятий оборудуют КПП с рамочными металлодетекторами, территории обследуют с помощью специальных технических средств и служебных собак. Особое внимание полицейские уделят пресечению фактов распития алкоголя и появлению на улицах в нетрезвом виде.
Как сообщает региональное управление ГИБДД в праздничные дни временно ограничат движение на нескольких улицах. Так, с восьми утра второго августа до 12 часов ночи шестого августа перекроют улицу Герцена, на участке от Интернациональной до улицы Ленина; пятого августа с 11:30 до 22:30 – Старозагородную рощу, от дома 10 «И» до реки Иртыш.
Также пятого августа с 12:00 до 19:00 перекроют Иртышскую набережную, от Ленинградского моста до улицы Рождественского и ряд других участков в центральной части города.
Помимо этого, в местах проведения праздничных мероприятий запретят парковку любых видов транспортных средств.
Источник: ИА "Город55"