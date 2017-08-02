Город55
ГлавноеВсе новости

День города в Омске: центр перекрыли, алкоголь под запретом

2 августа 2017, 18:28
На период празднования.

В период празднования Дня города в Омске введут ряд ограничений. В частности, запретят движение транспорта по центральным улицам города, не будет продаваться алкоголь в местах проведения праздничных мероприятий.

Для обеспечения общественного порядка задействуют совместные силы полиции, казачества, дружинников, волонтёров, ЧОПов, сообщила пресс-служба УМВД по Омскому региону.

Места массовых мероприятий оборудуют КПП с рамочными металлодетекторами, территории обследуют с помощью специальных технических средств и служебных собак. Особое внимание полицейские уделят пресечению фактов распития алкоголя и появлению на улицах в нетрезвом виде.


Как сообщает региональное управление ГИБДД в праздничные дни временно ограничат движение на нескольких улицах. Так, с восьми утра второго августа до 12 часов ночи шестого августа перекроют улицу Герцена, на участке от Интернациональной до улицы Ленина; пятого августа с 11:30 до 22:30 – Старозагородную рощу, от дома 10 «И» до реки Иртыш.

Также пятого августа с 12:00 до 19:00 перекроют Иртышскую набережную, от Ленинградского моста до улицы Рождественского и ряд других участков в центральной части города.


Помимо этого, в местах проведения праздничных мероприятий запретят парковку любых видов транспортных средств.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Общество#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20