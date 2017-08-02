День города в Омске: центр перекрыли, алкоголь под запретом



Как сообщает региональное управление ГИБДД в праздничные дни временно ограничат движение на нескольких улицах. Так, с восьми утра второго августа до 12 часов ночи шестого августа перекроют улицу Герцена, на участке от Интернациональной до улицы Ленина; пятого августа с 11:30 до 22:30 – Старозагородную рощу, от дома 10 «И» до реки Иртыш.