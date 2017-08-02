Чума расползается через Иртыш, трупы хотят сжигать рядом с жильем

Почти за 4 недели африканская чума свиней (АЧС) расползлась по Омскому региону. На сегодняшний день в зоне очага АЧС находятся 31 населенный пункт в пяти муниципальных районах. 13 июля чума была зарегистрирована на территории деревни Верблюжье Саргатского района, когда у фермера Фикселя ветеринары обнаружили 16 зараженных свиней. Сегодня в зону поражения попали Омский, Таврический, Горьковский, Любинский и Саргатский районы. По версии, выдвинутой в региональном минсельхозпроде, чума распространяется по Иртышу.
В связи со сложившейся ситуацией, соответствующими службами принято решение об утилизации поголовья свиней. Кроме этого, в области действуют промышленные пункты убоя, где по цене за один килограмм свинины в живом весе предлагают 133 рубля, а в убойном – 186 рублей.
Заболевшие животные утилизируются, все постройки, где они находились, сжигаются, проводится дезинфекция территории очага.
В редакцию ИА «Город55» обратилась жительница деревни Китайлы Любинского района, которая сообщила, что накануне в их населенном пункте «зафиксировали африканскую чуму свиней» и готовятся сжигать животных.
«Для их утилизации вырыли яму неподалёку от жилой улицы и водоема, примерно в ста метрах, нарушая все санитарные нормы. Всей улицей с ними воевали, но нас не услышал даже глава местной администрации. Весь дым и копоть от покрышек и туш свиней пойдёт прямо в деревню, а у всех дети маленькие», - пишет женщина.
По словам Натальи Бодаревой, пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на сегодняшний день в деревне Китайлы нет очага АЧС, населенный пункт входит в угрожаемую зону.
«Для разъяснений населению в каждом муниципальном районе, в каждом сельском пункте проводятся сходы граждан, где представители соответствующих служб, а именно минсельхоза, управления ветеринарии, Роспотребнадзора, минздрава рассказывают жителям о правилах поведения в этой ситуации, о правах и обязанностях. И здесь, работа на местах, то есть глав муниципальных образований, стоит на первом месте. Кроме этого, организована работа «горячих линий», где можно узнать всю интересующую информацию, а также оставить свои жалобы и предложения: 53-35-05, 53-29-21, 53-23-19 (Управление ветеринарии Омской области) и 35-72-65 (оперативный штаб по АЧС минсельхозпрода Омской области). Еще раз по деревне Китайлы: в Любинском районе очаг АЧС зафиксирован только в таких населенных пунктах как Авлы, Увало-Ядрино, Новоархангелка, Калиновка, Степановка, Быструха. В Китайлах очага африканской чумы нет», - сказала Наталья Валерьевна.
Фото: скриншот с видео
Источник: ИА "Город55"