Чума расползается через Иртыш, трупы хотят сжигать рядом с жильем

«Для разъяснений населению в каждом муниципальном районе, в каждом сельском пункте проводятся сходы граждан, где представители соответствующих служб, а именно минсельхоза, управления ветеринарии, Роспотребнадзора, минздрава рассказывают жителям о правилах поведения в этой ситуации, о правах и обязанностях. И здесь, работа на местах, то есть глав муниципальных образований, стоит на первом месте. Кроме этого, организована работа «горячих линий», где можно узнать всю интересующую информацию, а также оставить свои жалобы и предложения: 53-35-05, 53-29-21, 53-23-19 (Управление ветеринарии Омской области) и 35-72-65 (оперативный штаб по АЧС минсельхозпрода Омской области). Еще раз по деревне Китайлы: в Любинском районе очаг АЧС зафиксирован только в таких населенных пунктах как Авлы, Увало-Ядрино, Новоархангелка, Калиновка, Степановка, Быструха. В Китайлах очага африканской чумы нет», - сказала Наталья Валерьевна.