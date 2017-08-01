Вечером на День города выступит хэдлайнер, который заведет Омск

Отменить или заменить Бабкину, как ранее сообщалось, не получится ввиду небольшой суммы, имеющейся по этому случаю в бюджете города. Ну а сам скандал, или как его теперь называют, хайп, причем, совершенно стихийный и никем (наверно) не запланированный, сыграл положительно на самой Надежде Бабкиной . Она буквально в тренде. И теперь уж точно на ее выступление придет полгорода. И она зажжет, как и гарантировал ранее глава депкультуры Владимир Шалак.