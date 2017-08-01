Вечером на День города выступит хэдлайнер, который заведет Омск

Жаркие споры по поводу выступления 2-миллионной Надежды Бабкиной в Омске на День города, напомним, идут уже несколько недель. Они совершенно бесполезны в части отмены или замены звезды сцены, но очень полезны для самой звезды народных песен.
Отменить или заменить Бабкину, как ранее сообщалось, не получится ввиду небольшой суммы, имеющейся по этому случаю в бюджете города. Ну а сам скандал, или как его теперь называют, хайп, причем, совершенно стихийный и никем (наверно) не запланированный, сыграл положительно на самой
О том, что «Бабкина зажжет» сегодня, 1 августа, на пресс-конференции в мэрии заявил и и.о. мэра Омска Сергей Фролов. Он нисколько не сомневается в профессиональных качествах артистки Надежды Бабкиной и ее коллектива и абсолютно уверен, она «заведет» зрителей.
- Я к концерту Надежды Бабкиной отношусь хорошо. У нее очень сильный профессиональный коллектив. Владимир Шалак сказал, что все ее артисты имеют консерваторское образование. То, что она заведет публику – я уверен. Стопроцентно уверен, что она заведет всю площадь. Все будут танцевать, петь. Все это будет профессионально, с огоньком. Уверен на 100%, что будет хороший концерт. Я постараюсь прийти, - сказал Сергей Фролов.
Напомним, выступление народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» состоится 5 августа 2017 года на площади Победы. Начало в 20:00.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»