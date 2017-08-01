В рейтинге мэров Двораковский на последнем месте, Полежаев - на втором

Теперь уже бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский (подал в отставку 19 июля) расположился на последнем, 88 месте. По словам экспертов, он «закончил свои мытарства на посту мэра». Отмечается, что последнее место в рейтинге не оценка персональных заслуг Двораковского, а скорее того «политического и управленческого хаоса, в котором продолжают пребывать омские элиты».