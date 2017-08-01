В рейтинге мэров Двораковский на последнем месте, Полежаев - на втором

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовал очередной рейтинг мэров РФ (июнь-июль, 2017 год). Объектами исследования являются главы 88 городов России. Данные получены на основании заочного анкетирования, а также опросов экспертов.
В тройке лидеров рейтинга мэров Сергей Собянин (Москва), Константин Полежаев (Белгород), Ирек Ялалов (Уфа).
Теперь уже бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский (подал в отставку 19 июля) расположился на последнем, 88 месте. По словам экспертов, он «закончил свои мытарства на посту мэра». Отмечается, что последнее место в рейтинге не оценка персональных заслуг Двораковского, а скорее того «политического и управленческого хаоса, в котором продолжают пребывать омские элиты».
Оценивая работу Двораковского эксперты припоминают его заявления о неизбежности повышения платы за проезд, если не удастся продать ненужное имущество ПАТП, получаемые им многомиллионные премии. В итоге делают вывод, что «Двораковский не столько ушел сам, сколько его ушли».
Что касается ныне исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, то, по мнению экспертов, о его перспективах пока нет никаких предположений, кроме того, что он наверняка останется на своем посту до конца ноября.
Источник: ИА "Город55"