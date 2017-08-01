Город55
ГлавноеВсе новости

В рейтинге мэров Двораковский на последнем месте, Полежаев - на втором

1 августа 2017, 12:17
Худший мэр страны.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовал очередной рейтинг мэров РФ (июнь-июль, 2017 год). Объектами исследования являются главы 88 городов России. Данные получены на основании заочного анкетирования, а также опросов экспертов.

В тройке лидеров рейтинга мэров Сергей Собянин (Москва), Константин Полежаев (Белгород), Ирек Ялалов (Уфа).

Теперь уже бывший мэр Омска Вячеслав Двораковский (подал в отставку 19 июля) расположился на последнем, 88 месте. По словам экспертов, он «закончил свои мытарства на посту мэра». Отмечается, что последнее место в рейтинге не оценка персональных заслуг Двораковского, а скорее того «политического и управленческого хаоса, в котором продолжают пребывать омские элиты».

Оценивая работу Двораковского эксперты припоминают его заявления о неизбежности повышения платы за проезд, если не удастся продать ненужное имущество ПАТП, получаемые им многомиллионные премии. В итоге делают вывод, что «Двораковский не столько ушел сам, сколько его ушли».

Что касается ныне исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, то, по мнению экспертов, о его перспективах пока нет никаких предположений, кроме того, что он наверняка останется на своем посту до конца ноября.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Главное#Политика#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20