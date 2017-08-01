В Омске сотрудники ДПС устроили погоню по встречке за подростком



Водитель 17 лет предпринял попытку скрыться от погони по встречной полосе улицы с односторонним движением. Тем не менее, правонарушитель задержан. Как оказалось, молодой человек не только передвигался в автомобиле ВАЗ – 2106 без госномера, но и не имел прав на управление транспортным средством.