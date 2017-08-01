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В Омске сотрудники ДПС устроили погоню по встречке за подростком

1 августа 2017, 17:18
Правонарушитель задержан.

Накануне ночью, 31 июля сотрудники ДПС блокировали уходящую от погони машину и задержали ее несовершеннолетнего водителя.


Преследование правонарушителя началось в районе пересечения улиц 70 лет Октября и 3-й Енисейской, когда сотрудники ДПС попытались остановить для проверки автомобиль без знака государственной регистрации.


Водитель 17 лет предпринял попытку скрыться от погони по встречной полосе улицы с односторонним движением. Тем не менее, правонарушитель задержан. Как оказалось, молодой человек не только передвигался в автомобиле ВАЗ – 2106 без госномера, но и не имел прав на управление транспортным средством.


На данный момент составлено 5 административных материалов в отношении несовершеннолетнего водителя, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Источник: ИА "Город55"

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