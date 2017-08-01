В культовом СКК Омска, золотой площадке Авангарда, опасно находиться

Омский СКК имени Виктора Блинова на протяжении нескольких десятков лет был чуть ли не единственным местом, где проводилось огромное количество самых разнообразных спортивных секций, устраивались выступления известных артистов, и, конечно, именно на ледовой арене СКК «ястребы» в далеком 2004 году завоевали титул чемпионов России.
Сегодня территория комплекса опоясана аварийной лентой, несколько секций уже перенесены для занятий в другие городские спортивные центры, да и еще, ко всему прочему, поговаривают о полном обесточивании здания от электроэнергии уже с 1 августа, то есть с сегодняшнего дня. В общем, накапливаемое беспокойство омичей по дальнейшей судьбе омского СКК продолжает расти в геометрической прогрессии.
Неделей ранее, во время визита в Омск вице-спикера Госдумы, Президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, журналисты попытались узнать о судьбе легендарного СКК. Тогда высокопоставленный чиновник из Москвы сообщил, что не в курсе тех событий, которые разворачиваются в Омске вокруг комплекса, и пообещал разобраться с этими проблемами. И вот по прошествии всего нескольких дней после визита Жукова в наш город, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц на брифинге, основной темой которого и стало нынешнее состояние известного спортивного комплекса, рассказал, что ждет СКК в будущем.
В первую очередь, спортивный министр, сразу опроверг слухи о закрытии СКК: «Никто не собирается закрывать комплекс, во всяком случае полностью». При этом Крикорьянц отметил, что долгов у объекта накопилось порядка 17 миллионов рублей – это долги ресурсоснабжающим организациям, а также ряд долгов по заработной плате, причем ежемесячно они продолжают нарастать, как снежный ком – в месяц по 2 миллиона.
Ни смена руководства СКК, ни другие попытки изменить экономическую направленность объекта не привели ни к чему хорошему – ярмарочная и концертная деятельность, проводимая в СКК, приостановлена. Так, запланированный на сентябрь концерт Григория Лепса в Омске уже не состоится. «Предварительный договор расторгнут, а организаторы ищут другую площадку», сказал Д.О. Крикорьянц.
Спортивный комплекс был построен более 30 лет назад, и считается «достаточно пожилым объектом», однако задача, поставленная перед чиновниками регионального правительства: сохранить культовый спорткомплекс в Омске. Для решения этой задачи создана так называемая рабочая группа, в состав которой вошли специалисты и представители различных министерств облправительства. Так, например, минспорта отвечает за работу спортивных секций, базирующихся в СКК; минимущества ищет инвесторов, благодаря вливаниям которых комплекс сможет возобновить свою работу; минфинансов работает над многомиллиоными долгами объекта; минстрой разрабатывает и проводит оценочную экспертизу поэтапных ремонтных работ. Кроме этого, в подведомственном Крикорьянцу министерстве готовят письма с обращением «и в адрес Александра Дмитриевича Жукова, председателя Олимпийского комитета России, и в Минспорта России для того, чтобы нам помог федеральный центр». «Конструктивные особенности самого здания не позволяют работать комплексу в полном объеме. В целом, сегодня в СКК, в какой-то мере, уже опасно находиться», резюмировал министр спорта Омской области.
Источник: ИА "Город55"