В культовом СКК Омска, золотой площадке Авангарда, опасно находиться



Спортивный комплекс был построен более 30 лет назад, и считается «достаточно пожилым объектом», однако задача, поставленная перед чиновниками регионального правительства: сохранить культовый спорткомплекс в Омске. Для решения этой задачи создана так называемая рабочая группа, в состав которой вошли специалисты и представители различных министерств облправительства. Так, например, минспорта отвечает за работу спортивных секций, базирующихся в СКК; минимущества ищет инвесторов, благодаря вливаниям которых комплекс сможет возобновить свою работу; минфинансов работает над многомиллиоными долгами объекта; минстрой разрабатывает и проводит оценочную экспертизу поэтапных ремонтных работ. Кроме этого, в подведомственном Крикорьянцу министерстве готовят письма с обращением «и в адрес Александра Дмитриевича Жукова, председателя Олимпийского комитета России, и в Минспорта России для того, чтобы нам помог федеральный центр». «Конструктивные особенности самого здания не позволяют работать комплексу в полном объеме. В целом, сегодня в СКК, в какой-то мере, уже опасно находиться», резюмировал министр спорта Омской области.

