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В Иртыше под Омском 12-летний мальчик пропал, 8-летнего спасли

1 августа 2017, 14:14
Несчастный случай на воде.

Во время отдыха с семьей в реке утонул 12-летний мальчик.


Несмотря на установленную запрещающую табличку, семья из пяти человек купалась в Иртыше в районе паромной переправы. Отец семейства, 29-летний мужчина увидел, как двое его сыновей восьми и двенадцати лет тонут. Он бросился спасать мальчиков, но вытащить из воды удалось только младшего. Старший ребенок ушел под воду.


Сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть ОМВД РФ по Черлакскому району. Тело ребенка еще не найдено, водолазы продолжают поиск.


По факту происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.


Источник: ИА «Город55»

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