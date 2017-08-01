В Иртыше под Омском 12-летний мальчик пропал, 8-летнего спасли



Несмотря на установленную запрещающую табличку, семья из пяти человек купалась в Иртыше в районе паромной переправы. Отец семейства, 29-летний мужчина увидел, как двое его сыновей восьми и двенадцати лет тонут. Он бросился спасать мальчиков, но вытащить из воды удалось только младшего. Старший ребенок ушел под воду.