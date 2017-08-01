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В Амуре закрыли детский сад с желтыми пятнами на стенах

1 августа 2017, 11:46
Проверка Роспотребнадзора.

Внеплановая проверка БДОУ «Детского сада №6 комбинированного вида» выявила множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в дошкольном учреждении.


Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали недопустимое состояние помещений детского сада, расположенного по адресу улица 7-я Амурская, дом 40. Его крыша протекает, из-за чего потолок, штукатурка и отделка стен имеют значительные дефекты, сообщила пресс-служба ведомства.


Также нарушены условия хранения овощей, используемых для приготовления пищи, – на стенах и потолке обнаружена желтые и темные пятна, в помещении очень сыро, отчего разбухла даже дверь в хранилище.

Вентиляция в прачечной не работает, в плачевном состоянии системы горячего водоснабжения и отопления – трубы изношены и покрыты ржавчиной. Еще одно нарушение санитарных правил обнаружено непосредственно в группах – отсутствуют отдельные раковины для сотрудников детского сада.


В связи с выявленными нарушениями в отношении дошкольного учреждения Роспотребнадзор составил протокол, на основании которого Центральный районный суд Омска провел заседание, по итогам которого приостановил работу «Детского сада № 6 комбинированного вида» на 90 суток.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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