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Центр Омска закроют для транспорта до конца недели

1 августа 2017, 21:05
Новые схемы движения.

В связи с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня города, изменят маршруты движения автобусов и перекроют центр.


Движение для всех видов транспорта по улице Герцена на отрезке от Интернациональной до Ленина, включая площадь Победы, будет приостановлено на период с 8 утра 2 августа до конца дня 6 августа.


Автобусы, чьи маршруты проходят по данным участкам, изменят свой путь следования.
В частности, автобус № 73 с Красного пути продолжит движение по улице Интернациональной, затем Гагарина и проспекту Карла Маркса, в обратном направлении по прежнему маршруту.


Автобусы маршрутов № 94, 500, 503 с моста имени 60 лет Победы будут проходить по улице Фрунзе до Герцена, а далее и в обратном направлении по ранее утвержденной схеме.


Маршрут автобуса № 28 с Ленинградского моста направят по проспекту Карла Маркса, улицам Гагарина и Интернациональной, далее без изменений.


И, наконец, автобус № 78 с улицы Интернациональной будет следовать по улице Гагарина и проспекту Карла Маркса, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.


Источник: ИА «Город55»

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