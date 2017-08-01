Труп в ванной нашли в общежитии в Нефтяниках

Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что 28 июля в ванной комнате общежития по улице 22 Апреля был обнаружен труп.
Редакции ИА «Город55» стало известно, что на теле внешних признаков насилия не обнаружено и точную причину смерти установит медицинская экспертиза.
Тем не менее, информацию о том, что тело 32-летнего мужчины нашла мать, направившаяся узнать, когда сын закончит вечерние водные процедуры, пресс-служба УМВД России по Омской области не подтвердила.
В ведомстве добавили, что умерший мужчина был ранее дважды судим за незаконное хранение и оборот наркотиков.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»