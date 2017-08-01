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Труп в ванной нашли в общежитии в Нефтяниках

1 августа 2017, 13:15
Причину смерти установит экспертиза.

Сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что 28 июля в ванной комнате общежития по улице 22 Апреля был обнаружен труп.


Редакции ИА «Город55» стало известно, что на теле внешних признаков насилия не обнаружено и точную причину смерти установит медицинская экспертиза.


Тем не менее, информацию о том, что тело 32-летнего мужчины нашла мать, направившаяся узнать, когда сын закончит вечерние водные процедуры, пресс-служба УМВД России по Омской области не подтвердила.


В ведомстве добавили, что умерший мужчина был ранее дважды судим за незаконное хранение и оборот наркотиков.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город
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