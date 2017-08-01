Спортсменки из Омска завоевали 4 награды на Сурдлимпиаде в Турции

XXIII Летняя Сурдлимпиада принесла омским спортсменка весь комплект медалей: золото у Алены Филюшкиной (эстафета 4Х100), серебро у Светланы Бизякиной (толкание ядра), два серебра у дзюдоистки Елизаветы Трущенко. Кроме призеров, в составе сборной России в играх принимали участие омичи: дзюдоист Максим Гусаков, теннисистка Анастасия Чумак, информирует пресс-служба регионального минспорта.



Отдельно хотелось бы остановиться на успехе Алены Филюшкиной, которая выступала в составе сборной России по легкой атлетике. Девушки из российской команды в эстафете на дистанции 4 по 100 стали не только первыми, но и установили мировой рекорд – 47,05 секунд. Второе место у украинской сборной, на третьем – спортсменки из Белоруссии. Теперь омичка – чемпионка 23-х Летних сурдлимпийских игр в Турции!