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Спортсменки из Омска завоевали 4 награды на Сурдлимпиаде в Турции

1 августа 2017, 12:48
Установив мировой рекорд в легкой атлетике.

Сегодня, 1 августа, в Омск вернулись триумфаторы сурдлимпийский игр, которые проходили в турецком Самсуне Светлана Бизякина, Алёна Филюшкина, а также их тренеры Елена Савченко и Михаил Белов – их самолет приземлился ранним утром в омском аэропорту.

XXIII Летняя Сурдлимпиада принесла омским спортсменка весь комплект медалей: золото у Алены Филюшкиной (эстафета 4Х100), серебро у Светланы Бизякиной (толкание ядра), два серебра у дзюдоистки Елизаветы Трущенко. Кроме призеров, в составе сборной России в играх принимали участие омичи: дзюдоист Максим Гусаков, теннисистка Анастасия Чумак, информирует пресс-служба регионального минспорта.

Отдельно хотелось бы остановиться на успехе Алены Филюшкиной, которая выступала в составе сборной России по легкой атлетике. Девушки из российской команды в эстафете на дистанции 4 по 100 стали не только первыми, но и установили мировой рекорд – 47,05 секунд. Второе место у украинской сборной, на третьем – спортсменки из Белоруссии. Теперь омичка – чемпионка 23-х Летних сурдлимпийских игр в Турции!

Фото: mdms.omskportal.ru

Источник: ИА "Город55"


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