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Сегодня в Омске, если пахнет в воздухе газом, это нормально

1 августа 2017, 07:29
Неблагоприятные метеорологические условия.

Периодически горожане ощущают присутствие в воздухе Омска посторонних химических запахов. Понять, что именно «утекло» и откуда, конечно, без специальной газоанализирующей аппаратуры невозможно.

Но бывают дни, когда присутствие в воздухе «подозрительных» запахов, явление если не нормальное, то хотя бы предсказуемое. Утро 1 августа как раз такой день.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» накануне предупредило: в период с 23:00 часов 31 июля до 11:00 часов 1 августа в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: «информация передана на 29 предприятий города».

То есть, никаких дополнительных выбросов, просто ветер не рассеивает стандартный фон, и он «застаивается» над Омском. Отсюда и возможные посторонние «ароматы».

Так же отмечается, что 1 августа ночью и утром уровень загрязнения воздуха повышенный, прогноз на 2 августа: «уровень загрязнения воздуха пониженный».

Загрязнение атмосферного воздуха в Омске в период с 28 по 29 июля 2017 года в целом было небольшим. Существенного превышения ПДК не наблюдалось. Только в Кировском округе один из показателей — хлористый водород — показал превышение 2,4 ПДК.

Напомним, наиболее сильное превышение ПДК, 400-кратное по этилмеркаптану, наблюдалось в Омске ранней весной 2017 года. Виновники до сих пор не названы.


Источник: ИА «Город55»

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