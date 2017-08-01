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Провал на центральной площади Омска образовался рядом с фонтаном

1 августа 2017, 10:16
Меньше недели до Дня города.

До Дня города остается меньше недели, а в местах массового скопления людей очевидцы обнаруживают опасные участки. Так, на Театральной площади, что напротив Музыкального театра, целый фрагмент плиточной облицовки «ухнул» под землю.


Причем, рядом уже есть бетонная заплатка, но старое покрытие тротуара продолжает обрушиваться дальше. И точечными мерами делу не поможешь. Рушится и мостовая и парапеты.




Если нет денег на капитальный ремонт, то может поставить забор, как на набережной? Ведь 5 августа в День города здесь будет очень много людей.



Источник: ИА «Город55»

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