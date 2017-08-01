Президентские гранты стали доступнее для региональных НКО – Кириенко

Накануне на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) первый заместитель руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что нововведения на конкурсе «дали хороший результат».
- Мы не зря с вами потратили силы и время на эту работу, - приводит слова чиновника
Особо отметил Кириенко то, что максимальные баллы на конкурсе получили в основном представители регионов – 81,5%. Это говорит от том, что организаторы правильно оценили потребность НКО, предоставив возможность заявляться на малые размеры грантов - 200 тысяч рублей или 500 тысяч рублей. Единый оператор, подача заявки через интернет, понятная система критериев и поддержка небольших проектов – все это дает результат.
По данным организаторов конкурса, в 2017 году самыми востребованными темами на конкурсе стали охрана здоровья, популяризация здорового образа жизни, проекты в науке, образовании, просвещении, соцподдержке, в области культуры и искусства.
Стоит добавить, что конкурсы грантов для НКО в РФ проводятся с 2006 года. До 2017 года они организовывались несколькими операторами. С этого года правила изменились, назначен единый организатор – Фонд президентских грантов. Проводится конкурс теперь два раза в год. Заявки на первый из них принимались с 17 апреля по 31 мая (подано - 6581 заявка из всех регионов РФ, кроме Магаданской области, запрашиваемая сумма грантов – 31,27 миллиардов рублей). заявки оценивались не менее двумя экспертами по 10 критериям. Максимальная оценка, которую могла получить заявка – 100 баллов.
Прием заявок на второй в этом году конкурс грантов для НКО пройдет с 16 августа по 29 сентября.
Фото: kremlin.ru
Источник: ИА "Город55"