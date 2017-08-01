Президентские гранты стали доступнее для региональных НКО – Кириенко

Стоит добавить, что конкурсы грантов для НКО в РФ проводятся с 2006 года. До 2017 года они организовывались несколькими операторами. С этого года правила изменились, назначен единый организатор – Фонд президентских грантов. Проводится конкурс теперь два раза в год. Заявки на первый из них принимались с 17 апреля по 31 мая (подано - 6581 заявка из всех регионов РФ, кроме Магаданской области, запрашиваемая сумма грантов – 31,27 миллиардов рублей). заявки оценивались не менее двумя экспертами по 10 критериям. Максимальная оценка, которую могла получить заявка – 100 баллов.