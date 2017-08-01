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Пожарные более 2 часов тушили горящий оздоровительный комплекс в Омске

1 августа 2017, 11:15
Здание сильно повреждено.

В настоящее время ведутся мероприятия по установлению причин возгорания здания в Центральном округе, на первом этаже которого располагался оздоровительный комплекс.

Информация о пожаре в 2-этажном кирпичном здании поступила на пульт дежурных пожарной охраны накануне в 06:26 В течение двух часов работали на месте происшествия 29 спасателей с помощью 7 автоцистерн и 6 звеньев газодымовой защиты.

В то время, когда прибыли первые пожарные расчеты, в здании наблюдалось плотное задымление. Вступив в борьбу с огнем, пожарные в 06:58 ликвидировали открытое горение, а 08:01 полностью потушили горящее здание.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка оздоровительного комплекса, потолок парильного отделения, закопчены стены. Устанавливается сумма причиненного материального ущерба.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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