Пожарные более 2 часов тушили горящий оздоровительный комплекс в Омске

В настоящее время ведутся мероприятия по установлению причин возгорания здания в Центральном округе, на первом этаже которого располагался оздоровительный комплекс.
Информация о пожаре в 2-этажном кирпичном здании поступила на пульт дежурных пожарной охраны накануне в 06:26 В течение двух часов работали на месте происшествия 29 спасателей с помощью 7 автоцистерн и 6 звеньев газодымовой защиты.
В то время, когда прибыли первые пожарные расчеты, в здании наблюдалось плотное задымление. Вступив в борьбу с огнем, пожарные в 06:58 ликвидировали открытое горение, а 08:01 полностью потушили горящее здание.
В результате пожара повреждена внутренняя отделка оздоровительного комплекса, потолок парильного отделения, закопчены стены. Устанавливается сумма причиненного материального ущерба.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"