Пожарные более 2 часов тушили горящий оздоровительный комплекс в Омске

Информация о пожаре в 2-этажном кирпичном здании поступила на пульт дежурных пожарной охраны накануне в 06:26 В течение двух часов работали на месте происшествия 29 спасателей с помощью 7 автоцистерн и 6 звеньев газодымовой защиты.