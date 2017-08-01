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Остров посреди фарватера реки выступил в центре Омска из-за обмеления

1 августа 2017, 09:15
Остров посреди фарватера реки выступил в центре Омска из-за обмеления

Горожане продолжают с тревогой наблюдать за тем, что происходит на главных водных артериях Омска. Ранее, напомним, сообщалось об обмелении бухты парка Зеленый остров.


Теперь — река Омь. Здесь под Юбилейным мостом из-под воды выступил небольшой рукотворный остров, видимо, фрагмент фундамента.


Также вдоль берегов обнажились нижние сегменты, подпирающие облицовку набережной. Местами бетонные стены покрыты трещинами и выглядят очень ненадежно.

Уже не первый год доступ к нижнему ярусу набережной с пушкой на площади Бухгольца перекрыт металлическим забором. Здесь небезопасно находиться из-за угрозы обрушения. Но отдыхающих это не останавливает. Они с риском для жизни идут «напролом». Советуем так не делать. Посмотрите, что находится под вашими ногами:



Источник: ИА «Город55»

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