Остров посреди фарватера реки выступил в центре Омска из-за обмеления

Уже не первый год доступ к нижнему ярусу набережной с пушкой на площади Бухгольца перекрыт металлическим забором. Здесь небезопасно находиться из-за угрозы обрушения. Но отдыхающих это не останавливает. Они с риском для жизни идут «напролом». Советуем так не делать. Посмотрите, что находится под вашими ногами: