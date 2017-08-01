Омский бар попал сразу в 4 номинации международной премии Barproof

Команда организаторов и экспертов оценила концепцию, уникальную коктейльную карту и аутентичный дизайн Pine Bar.



Барная премия Barproof, организованная проектом BARTENDER BROTHERS, пройдёт уже во второй раз. Если в прошлом году масштабное событие охватило питейные заведения от Калининграда до Владивостока, то в этом география события значительно расширилась. Теперь за победу в 16 номинациях будут бороться участники из стран Прибалтики, Украины, Белоруссии, Закавказья и Средней Азии.