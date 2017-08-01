Омский бар попал сразу в 4 номинации международной премии Barproof

Команда организаторов и экспертов оценила концепцию, уникальную коктейльную карту и аутентичный дизайн Pine Bar.
Барная премия Barproof, организованная проектом BARTENDER BROTHERS, пройдёт уже во второй раз. Если в прошлом году масштабное событие охватило питейные заведения от Калининграда до Владивостока, то в этом география события значительно расширилась. Теперь за победу в 16 номинациях будут бороться участники из стран Прибалтики, Украины, Белоруссии, Закавказья и Средней Азии.
Интересно и то, как получают приглашения на Barproof. Круг баров-участников определяют амбассадоры известных алкогольных брендов, наиболее титулованные бартендеры России, а также члены профессионального сообщества. Именно эта группа людей открывает доступ к борьбе за звание лучших из лучших.
Омск в рамках премии будет представлять Pine Bar, распахнувший свои двери для гостей в феврале 2017 года. Новое заведение попало сразу в четыре номинации, среди которых: «Открытие года», «Лучший тематический бар», «Лучший коктейльный бар» и «Лучший дизайн бара».
На этапе голосования к выбору лучших баров России и ближайшего зарубежья помимо жюри может добавиться любой желающий. Главное условие - иметь доступ к социальным сетям.
Результаты станут известны уже скоро - 25 сентября, на церемонии в Санкт-Петербурге.
Источник: ИА «Город55»
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