Город55
ГлавноеВсе новости

Омский бар попал сразу в 4 номинации международной премии Barproof

1 августа 2017, 11:42
Омский бар попал сразу в 4 номинации международной премии Barproof

Команда организаторов и экспертов оценила концепцию, уникальную коктейльную карту и аутентичный дизайн Pine Bar.

Барная премия Barproof, организованная проектом BARTENDER BROTHERS, пройдёт уже во второй раз. Если в прошлом году масштабное событие охватило питейные заведения от Калининграда до Владивостока, то в этом география события значительно расширилась. Теперь за победу в 16 номинациях будут бороться участники из стран Прибалтики, Украины, Белоруссии, Закавказья и Средней Азии.

Интересно и то, как получают приглашения на Barproof. Круг баров-участников определяют амбассадоры известных алкогольных брендов, наиболее титулованные бартендеры России, а также члены профессионального сообщества. Именно эта группа людей открывает доступ к борьбе за звание лучших из лучших.

Омск в рамках премии будет представлять Pine Bar, распахнувший свои двери для гостей в феврале 2017 года. Новое заведение попало сразу в четыре номинации, среди которых: «Открытие года», «Лучший тематический бар», «Лучший коктейльный бар» и «Лучший дизайн бара».


На этапе голосования к выбору лучших баров России и ближайшего зарубежья помимо жюри может добавиться любой желающий. Главное условие - иметь доступ к социальным сетям.

Результаты станут известны уже скоро - 25 сентября, на церемонии в Санкт-Петербурге.

Официальные страницы премии в социальных сетях:
facebook.com/BRPROOF

Cайт: barproof.ru

Источник: ИА «Город55»
На правах рекламы

#Новости#Реклама#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20