Омским родителям не на что одевать детей в школу

Совсем скоро начнется учебный год, и у родителей уже сейчас начинают «болеть» головы по поводу сборов в школу. В редакцию ИА «Город55» обратились сразу несколько читательниц с одним и тем же вопросом.
Если вкратце, то все женщины жаловались, что не понимают, откуда взять как минимум 10-15 тысяч, чтобы одеть ребенка в школу. А если их двое-трое, то сумма сразу вырастает в разы.
«Мы с мужем оба работаем, и получаем, в общем-то, прилично, на жизнь, на еду и на развлечения хватает, но вот как только подходит август, так я начинаю нервничать: скоро школа, а это значит дополнительные траты. Детей трое, двое из них - школьники, так что придется удвоить сумму затрат. Примерно подсчитали с мужем, что в 20-ку должны вместиться. Не знаю, придётся, наверное, занимать у родителей, потому что кредит все-таки не хочется брать. Хорошо было в прошлом году, из материнского капитала получили в августе 25 тысяч и сразу же одели ребенка в школу. Что делать в этом году, не знаю!!!».
Или вот еще:
«Перед сентябрем одна проблема – в чем отправить сына в школу, не хочется, чтобы он выглядел хуже других, но вот заработная плата не позволяет купить ничего лишнего – все по карману. Помощи ждать не откуда, да еще в этом году почему-то не дают по 20 тысяч из материнского капитала, а их так не хватает».
ИА «Город55» решила выяснить, стоит ли нашим читательницам надеяться на единовременную помощь государства в виде выплаты из материнского капитала в этом году.
В качестве антикризисной меры омичам-владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал неоднократно выплачивались единовременные выплаты, которые, прежде всего, направлены на повышение социальной защищенности семей с детьми. Напомним, что по заявлению владельца сертификата и на основании принятых законодательных актов, омичи уже дважды получали деньги из средств капитала.
По данным, представленным пресс-службой Омского отделения ПФР, в 2015 году правом на единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей воспользовались 31044 семей, на счета перечислено 608 миллионов рублей (в соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 88-ФЗ ). В следующем, 2016 году, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.06.2016 № 181-ФЗ размер выплаты составил 25 тысяч рублей и получили ее 23335 семей. В общей сложности на счета владельцев сертификатов перечислено 556,6 миллионов рублей.
«Что касается этого года, то решение о единовременной выплате не принято. В случае вступления в силу законодательного акта территориальными органами Пенсионного фонда будет организована работа по осуществлению единовременной выплаты», прокомментировали ИА "Город55" в пресс-службе Омского отделения ПФР.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"