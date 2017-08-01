Омским родителям не на что одевать детей в школу

«Мы с мужем оба работаем, и получаем, в общем-то, прилично, на жизнь, на еду и на развлечения хватает, но вот как только подходит август, так я начинаю нервничать: скоро школа, а это значит дополнительные траты. Детей трое, двое из них - школьники, так что придется удвоить сумму затрат. Примерно подсчитали с мужем, что в 20-ку должны вместиться. Не знаю, придётся, наверное, занимать у родителей, потому что кредит все-таки не хочется брать. Хорошо было в прошлом году, из материнского капитала получили в августе 25 тысяч и сразу же одели ребенка в школу. Что делать в этом году, не знаю!!!».