Омичам нужны хорошие поликлиники, но доступны только плохие

В учреждении действует система работы с обращениями граждан. Если обращение касается вопросов работы поликлиники, то их решением занимается заведующий поликлиникой. Кроме того, прием по личным вопросам ведет директор Центра и его заместители. Помимо устного обращения, каждый пациент имеет возможность направить письменное обращение, в том числе, путем обращения на официальный сайт Центра. Мы всегда очень активно работаем и реагируем на каждое обращение, индивидуально его рассматриваем. Регулярно в учреждении проводится анкетирование пациентов поликлиники по вопросам обслуживания, что позволяет нам улучшить работу Центра.