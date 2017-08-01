Омичам нужны хорошие поликлиники, но доступны только плохие

Одним из принципов оказания медицинской помощи является доступность и качество, которые, в свою очередь, прежде всего, определяются территориальной близостью учреждений здравоохранения от места проживания пациентов.
В последнее время горожане все чаще сталкиваются с определенными проблемами в части доступности оказания медицинской помощи.
Редакция ИА «Город55» рассмотрела данную проблемную сторону омской медицины на примере одной из поликлиник, которая входит в список наиболее передовых медучреждений региона.
С какими проблемами сталкиваются пациенты и как их решают врачи Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России) рассказала заведующая поликлиникой, врач-терапевт высшей квалификационной категории, Людмила Мурасова.
Прежде чем воспользоваться медицинскими услугами, нужно прийти в поликлинику. А вот здесь уже привыкли видеть очередь в регистратуру…
Проблему очередей в регистратуре поликлиники мы решаем путем использования «электронной регистратуры», телефона Колл-центра. Кроме того, имеется возможность записи на прием на официальном сайте учреждения. В поликлинике функционирует две регистратуры – территориальная и для федерального контингента, прикрепленного на медицинское обслуживание, в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1156, что позволяет развести потоки пациентов.
Особенность нашей клиники в том, что основной целью деятельности является обеспечение медицинской помощью работников организаций отдельных отраслей промышленности - это работники речного флота, а также сотрудники ПО «Полет», филиала «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева».
Безусловно, очереди в регистратуру могут возникать ситуационно, например, в период подъема заболеваемости, во время проведения медосмотров и диспансеризации разных групп населения. В этих случаях для уменьшения очередности формируются графики прохождения медосмотров.
Человек, имеющий медицинский полис ОМС другого региона или района, может обратиться в вашу поликлинику и получить медицинскую помощь бесплатно?
Мы не имеем права отказать в медицинской помощи гражданам, имеющим полис ОМС другого региона. Медицинская помощь им оказывается на общих основаниях.
Ну а как быть человеку, не имеющему полиса вообще?
Безусловно, в помощи ему не будет отказано – по «неотложке» человек получит всю необходимую помощь. В поликлинике функционирует кабинет неотложной помощи.
Какие преимущества поликлиники можете назвать?
Прежде всего, это высококвалифицированный медицинский персонал, достаточное количество узких специалистов. В кабинетах имеется необходимое медицинское оборудование. Работает Центр профессиональной патологии, цеховая служба, Центр амбулаторной хирургии, женская консультация. Кроме того, в поликлинике можно пройти шоферскую и оружейную комиссии, включая осмотр врача-психиатра и врача-нарколога.
Многие хотят попасть в вашу поликлинику, потому что она считается одной из лучших в Омске. Насколько это возможно?
Поликлиника создавалась как ведомственная, для обслуживания сотрудников речного флота. Ранее поликлинику называли «поликлиника Водников». Площадь поликлиники ограничена, т.к. она расположена на первом этаже жилого дома. Основными принципами оказания медицинской помощи является ее доступность и качество. В настоящее время численность населения, обслуживаемого учреждением, уже превышает установленные нормативы численности населения на одну должность участкового врача (1700 человек). Территориальное расположение поликлиники не позволяет обеспечить доступность своевременной и качественной медицинской помощи гражданам, проживающим в отдаленных территориальных участках, при обслуживании на дому. Поэтому, к сожалению, поликлиника Центра не имеет возможности «прикреплять» на медицинское обслуживание всех желающих.
Кому пациенты могут адресовать свои жалобы и задать вопросы?
В учреждении действует система работы с обращениями граждан. Если обращение касается вопросов работы поликлиники, то их решением занимается заведующий поликлиникой. Кроме того, прием по личным вопросам ведет директор Центра и его заместители. Помимо устного обращения, каждый пациент имеет возможность направить письменное обращение, в том числе, путем обращения на официальный сайт Центра. Мы всегда очень активно работаем и реагируем на каждое обращение, индивидуально его рассматриваем. Регулярно в учреждении проводится анкетирование пациентов поликлиники по вопросам обслуживания, что позволяет нам улучшить работу Центра.
*Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-72-01-001111 от 31 мая 2017 г.
Источник: ИА «Город55»