Названы три позы в сексе, опасные для мужчин 18+

Специалисты советуют избегать интимных экспериментов, связанных с прыжками, разбегом и другими необычными приемами. Также опасность в себе таят и вполне себе классические позы. Такие, как коленно-локтевая и миссионерская. Здесь главная опасность лежит в неожиданном отклонении от заданной траектории, и попадании в одну из тазовых костей.