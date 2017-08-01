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Названы три позы в сексе, опасные для мужчин 18+

1 августа 2017, 14:47
Перелом пениса.

Научный журнал, связанный с изучением проблем потенции у мужчин, недавно опубликован статью сексопатологов, которые изучили позы, применяемые в интимной жизни гетеросексуальными парами, на предмет сопутствующего травматизма.

Об этом пишет издание «Mirror.co.uk». Исследователи изучили амбулаторные карты 90 мужчин, получивших травмы во время половой близости со своими партнершами. Выяснилось, что наибольшая опасность грозит главному половому органу, находящемуся в состоянии эрекции, когда он неожиданно сталкивается с препятствием. Отсутствие твердой основы в структуре пениса вызывает резкую деформацию пещеристых тел, после чего следует их разрыв, массивная кровопотеря и болевой шок.

Как оказалось, к травмам главного органа могут привести либо смелые эксперименты с элементами акробатики, либо классические позы, при которых мужчина не очень внимателен, или слишком увлечен.

Чаще всего с травмами сталкиваются мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Ежегодно только в Великобритании регистрируется до 20 случаев перелома пениса.

Специалисты советуют избегать интимных экспериментов, связанных с прыжками, разбегом и другими необычными приемами. Также опасность в себе таят и вполне себе классические позы. Такие, как коленно-локтевая и миссионерская. Здесь главная опасность лежит в неожиданном отклонении от заданной траектории, и попадании в одну из тазовых костей.

В третьей опасной позе главная инициатива травмирования мужчины принадлежит женщине — это поза наездницы. А «твердые части», о которые ломается пенис, те же — тазовые кости.

Кроме того, сексологи не советуют мужчинам увлекаться мастурбацией и экспериментами в этой области. Чрезмерность здесь грозит не меньшими травмами, как и при обычной гетеросексуальной интимной жизни.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Здоровье#Общество
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