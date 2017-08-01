Названы три позы в сексе, опасные для мужчин 18+

Научный журнал, связанный с изучением проблем потенции у мужчин, недавно опубликован статью сексопатологов, которые изучили позы, применяемые в интимной жизни гетеросексуальными парами, на предмет сопутствующего травматизма.
Об этом пишет издание «
Как оказалось, к травмам главного органа могут привести либо смелые эксперименты с элементами акробатики, либо классические позы, при которых мужчина не очень внимателен, или слишком увлечен.
Чаще всего с травмами сталкиваются мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Ежегодно только в Великобритании регистрируется до 20 случаев перелома пениса.
Специалисты советуют избегать интимных экспериментов, связанных с прыжками, разбегом и другими необычными приемами. Также опасность в себе таят и вполне себе классические позы. Такие, как коленно-локтевая и миссионерская. Здесь главная опасность лежит в неожиданном отклонении от заданной траектории, и попадании в одну из тазовых костей.
В третьей опасной позе главная инициатива травмирования мужчины принадлежит женщине — это поза наездницы. А «твердые части», о которые ломается пенис, те же — тазовые кости.
Кроме того, сексологи не советуют мужчинам увлекаться мастурбацией и экспериментами в этой области. Чрезмерность здесь грозит не меньшими травмами, как и при обычной гетеросексуальной интимной жизни.
Источник: ИА «Город55»