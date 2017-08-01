Настоящие индийские слоны прогуляются на проспекте Маркса в Омске

Необычный подарок преподнесет омичам пребывающий в городе с гастролями Большой Варшавский цирк. Прогулка индийских слонов запланирована на воскресенье.
В два часа дня дрессировщик выведет на площадь перед цирком двух гигантских животных. До 16 часов все желающие смогут пообщаться с индийскими гостями. Зрелищное событие дополнят розыгрыши пригласительных билетов на представление гигантских «циркачей» и мастер-классы от ведущих артистов, сообщается в официальной группе Омского цирка.
Слонихи Дженни и Магда привычны к городским прогулкам. Не так давно они совершили подобный променад в Челябинске, когда находились там с гастролями. Местные жители могли бесплатно сфотографироваться с экзотическими животными. Такой сюрприз привел в восторг горожан, сообщают «Новости Челябинска».
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»