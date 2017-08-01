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Настоящие индийские слоны прогуляются на проспекте Маркса в Омске

1 августа 2017, 18:36
Интересное событие.

Необычный подарок преподнесет омичам пребывающий в городе с гастролями Большой Варшавский цирк. Прогулка индийских слонов запланирована на воскресенье.


В два часа дня дрессировщик выведет на площадь перед цирком двух гигантских животных. До 16 часов все желающие смогут пообщаться с индийскими гостями. Зрелищное событие дополнят розыгрыши пригласительных билетов на представление гигантских «циркачей» и мастер-классы от ведущих артистов, сообщается в официальной группе Омского цирка.


Слонихи Дженни и Магда привычны к городским прогулкам. Не так давно они совершили подобный променад в Челябинске, когда находились там с гастролями. Местные жители могли бесплатно сфотографироваться с экзотическими животными. Такой сюрприз привел в восторг горожан, сообщают «Новости Челябинска».


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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