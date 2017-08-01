Настоящие индийские слоны прогуляются на проспекте Маркса в Омске



Слонихи Дженни и Магда привычны к городским прогулкам. Не так давно они совершили подобный променад в Челябинске, когда находились там с гастролями. Местные жители могли бесплатно сфотографироваться с экзотическими животными. Такой сюрприз привел в восторг горожан, сообщают «Новости Челябинска».