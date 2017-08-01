Играющий во дворе дома мальчик бесследно исчез в Омской области

Накануне в Одесском районе был поднят по тревоге весь личный состав отделения полиции. В Одесском полицейские ищут пропавшего 5-летнего мальчика. Первые поиски не дали положительных результатов.
Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть территориального подразделения полиции 31 июля в 23:35 от матери бесследно исчезнувшего 5-летнего Вадима Лучинина. В отделе полиции женщина пояснила, что ее сын вышел на улицу поиграть, все время находился во дворе дома. Однако, приблизительно в 17 часов мать обнаружила пропажу ребенка – мальчик просто исчез. Его не было дома, а также в том месте, где он играл. Проверив все возможные места и, не найдя там своего ребенка, женщина обратилась за помощью к полицейским, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.
Незамедлительно весь личный состав полиции Одесского района был поднят по тревоге. Мальчика искали всю ночь, но поиски пока не венчались успехом. Сейчас полицейские продолжают проверять чердачные помещения, близ расположенные дома, заброшенные здания, а также погреба, подвалы, котлованы и лесные насаждения. На поиски 5-летнего малыша уже вышли и местные жители.
Полиция просит помощи у всех, кто, возможно, обладает информацией о предположительном местонахождении мальчика, позвонить по телефону: 79-38-04 или 02.
В день пропажи на мальчике были надеты черные шорты с белыми полосками, голубая майка, черные сланцы, голубая бейсболка. Ребенок среднего телосложения, рост приблизительно 116 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые. Из особых примет: большие оттопыренные уши, на шее веревочка из капрона с белым колечком.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА "Город55"