Играющий во дворе дома мальчик бесследно исчез в Омской области

Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть территориального подразделения полиции 31 июля в 23:35 от матери бесследно исчезнувшего 5-летнего Вадима Лучинина. В отделе полиции женщина пояснила, что ее сын вышел на улицу поиграть, все время находился во дворе дома. Однако, приблизительно в 17 часов мать обнаружила пропажу ребенка – мальчик просто исчез. Его не было дома, а также в том месте, где он играл. Проверив все возможные места и, не найдя там своего ребенка, женщина обратилась за помощью к полицейским, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России.