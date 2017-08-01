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Фролов пообещал рассказать, кто будет мэром Омска

1 августа 2017, 17:59
Интрига пока не раскрыта.

Сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов пояснил, что от него пока не стоит ждать информации - претендует он на должность мэра или нет.

С его слов, выскажется он об этом позже, после выборов депутатов Городского совета.

- Много чего написано в средствах массовой информации. Вот та пресс-конференция, когда меня неожиданно спросили, я сказал, что соглашаюсь на что то – немножко перековеркали СМИ. Я сегодня исполняю обязанности мэра города Омска. Думаю, что до конца октября в полном режиме буду работать. Многое будет решаться после выборов Омского Городского Совета. Я думаю, сейчас никто не знает, кто будет мэром города Омска. Свою точку зрения, если будет необходимо, я выскажу позже. В данный момент я исполняю обязанности и не претендую на что-то пока в дальнейшем, - сказал Сергей Фролов.

Напомним, мэр Омска Вячеслав Двораковский подал в отставку 19 июля. С 20 июля обязанности градоначальника исполняет его первый заместитель Сергей Фролов. 10 сентября пройдут выборы депутатов Городского совета. Очередной созыв городского парламента в ноябре назовет имя нового мэра Омска.


Источник: ИА "Город55"

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