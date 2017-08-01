Фролов пообещал рассказать, кто будет мэром Омска

- Много чего написано в средствах массовой информации. Вот та пресс-конференция, когда меня неожиданно спросили, я сказал, что соглашаюсь на что то – немножко перековеркали СМИ. Я сегодня исполняю обязанности мэра города Омска. Думаю, что до конца октября в полном режиме буду работать. Многое будет решаться после выборов Омского Городского Совета. Я думаю, сейчас никто не знает, кто будет мэром города Омска. Свою точку зрения, если будет необходимо, я выскажу позже. В данный момент я исполняю обязанности и не претендую на что-то пока в дальнейшем, - сказал Сергей Фролов.