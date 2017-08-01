Два отморозка поймали собаку и начали вбивать ей в голову гвозди

Уже после, в ветеринарной клинике, у собаки нашли пять ран, две в черепе, две на морде и одну на шее. Была треснута носовая кость и нижняя челюсть, часть зубов выломана. В настоящее время собаку выхаживает хозяйка, животное идет на поправку.