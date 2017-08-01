Два отморозка поймали собаку и начали вбивать ей в голову гвозди

Жуткая история произошла в соседнем с Омском городе Тюмени. Два отморозка поймали собаку и начали изощренно издеваться над ней, вбивая в голову гвозди и выламывая зубы. В полиции факт жестокого обращения с животным подтвердили.
Подробности сообщаются на сайте «
Крики несчастного животного услышали во дворе дома соседи и вызвали полицию. Злоумышленников задержали, но, спустя пару часов, отпустили. Местные жители намерены добиться наказания для живодеров.
Жуткая история была обнародована первоначально через социальные сети. Выяснилось, что над животным издевались 18 июля. На месте происшествия волонтеры из местного приюта для животных обнаружили страшную картину: весь коридор, где убивали собаку, был залит кровью. Забрызганы все стены и потолок.
Но пес выжил. «Собака лежала без движения. Я позвала ее к себе, она встала и, не поднимая головы, подошла ко мне. Животное было в крови, вся голова в дырах», - рассказывает волонтер.
Уже после, в ветеринарной клинике, у собаки нашли пять ран, две в черепе, две на морде и одну на шее. Была треснута носовая кость и нижняя челюсть, часть зубов выломана. В настоящее время собаку выхаживает хозяйка, животное идет на поправку.
«Наш Город» связался с Управлением МВД России по Тюменской области. Там подтвердили, что сообщение об издевательстве над животным в полиции зафиксировано. Предварительно: двое мужчин выпивали, прикормили собаку и решили ее съесть. Ведется проверка.
Источник: ИА «Город55»