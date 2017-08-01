Дикие утки переехали на другое озеро в черте города Омска

Специалисты отмечают, что кряква — одна из самых распространенных уток на территории России. Эти пернатые питаются растительной пищей, а также маленькими рачками и насекомыми. Из «человеческой пищи» не против принять в подарок хлеб и различные злаковые культуры. Если корма достаточно, то кряквы могут остаться на водоемах, не улетая в теплые края зимой.