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Дикие утки переехали на другое озеро в черте города Омска

1 августа 2017, 20:16
Понравилась обстановка.

Двадцать особей диких уток присмотрели себе новое озеро в самом центре Омска, в Дендрологическом саду недалеко от микрорайона «Старгород», сообщает пресс-служба регионального Управления по охране животного мира.

В отделе особо охраняемых природных территорий отметили, что впервые пернатые появились здесь в 2015 году, когда озеро основательно почистили. В 2017 году группировка уток здесь увеличилась. Появилось уже два выводка кряквы.


Теперь озеро стало новым местом обитания для пернатых. «Захват территории» прошел успешно. Отмечается, что утки здесь часто попадают в новостные истории, когда прорываются через Красный Путь к месту кормежки на берегу реки Иртыш. Пернатых опекают горожане, живущие неподалеку. Кормят и размещают фотографии в социальных сетях.

Специалисты отмечают, что кряква — одна из самых распространенных уток на территории России. Эти пернатые питаются растительной пищей, а также маленькими рачками и насекомыми. Из «человеческой пищи» не против принять в подарок хлеб и различные злаковые культуры. Если корма достаточно, то кряквы могут остаться на водоемах, не улетая в теплые края зимой.


Источник: ИА «Город55»

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