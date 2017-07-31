ВАЗ снёс ограждение и дважды перевернулся в центре Омска



В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21102 доставлен в медицинское учреждение. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Если вина водителя ВАЗ-21102 будет доказана, то это повлечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.