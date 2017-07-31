ВАЗ снёс ограждение и дважды перевернулся в центре Омска

Информация о ночном дорожно-транспортном происшествии была опубликована в группе ЧП Омск очевидцами. Сообщается, что авария произошла ночью 30 июля на перекрестке 24-ая Северная и Орджоникидзе. Автор поста пишет, что «один из участников ДТП совершил столкновение с десяткой, после которого снес ограждение и перевернулся два раза».
Действительно, в дежурную часть в половине четвертого ночи поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 30 июля в 01:10 водитель-мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21102 в районе дома 100 по улице 24-ая Северная, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21103, после чего перевернулся два раза, сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21102 доставлен в медицинское учреждение. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Если вина водителя ВАЗ-21102 будет доказана, то это повлечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.