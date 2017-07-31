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В России запретили анонимный доступ в Интернет

31 июля 2017, 07:27
Подписан Указ.

Накануне стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал Указ о запрете сервисов анонимного доступа в сеть Интернет. Речь идет о программах анонимайзерах — прокси-серверах и VPN — дающих возможность обойти блокировку запрещенных на территории страны сайтов.

Об этом сообщает ИА «RNS» со ссылкой на портал правовой информации. Действие нового закона начнется с 1 ноября 2017 года.

Закон запрещает сервисам анонимного доступа обходить блокировку страниц, внесенных в «черный список» Роскомнадзора. Если запрет будет нарушен, анонимайзер уже сам будет заблокирован.

Также Роскомнадзор сможет блокировать сайты, на которых будут размещены варианты обхода блокировок. Поисковые системы в свою очередь не смогут давать ссылки на страницы, где размещены инструкции, как добиться доступа к сайтам в «черном списке».

Закон не распространяется на корпоративные VPN-сервисы. Контролировать исполнение нового требования законодательства РФ будет Роскомнадзор.

Поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесли депутаты «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Технологии#Общество
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