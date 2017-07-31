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Труп женщины обнаружен на трассе в Омской области

31 июля 2017, 16:48
Сбил неизвестный и скрылся.

Сегодня утром, в 10:10 в отделение полиции по Азовскому району поступило сообщение об обнаружении на трассе тела женщины, предположительно сбитой автомобилем.

Прибывшие на место следователи и полицейские установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы М51 «Байкал». По предварительным данным, женщина сбита прошедшей ночью во временном промежутке от часа ночи до 8 часов утра. Неизвестный автомобиль при движении по трассе Челябинск-Новосибирск со стороны Омска, в районе 795 километра, допустил наезд на пешехода, женщину 1932 года рождения. После ДТП водитель скрылся с места аварии. В результате полученных при наезде телесных повреждений омичка скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба региональной Государственной инспекции БДД.

Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией по данному происшествию – очевидцев, свидетелей омская полиция просит звонить по телефонам: (3812) 79-35-04 и (3812) 79-20-10, или 02.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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