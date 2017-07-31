Труп женщины обнаружен на трассе в Омской области

Прибывшие на место следователи и полицейские установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы М51 «Байкал». По предварительным данным, женщина сбита прошедшей ночью во временном промежутке от часа ночи до 8 часов утра. Неизвестный автомобиль при движении по трассе Челябинск-Новосибирск со стороны Омска, в районе 795 километра, допустил наезд на пешехода, женщину 1932 года рождения. После ДТП водитель скрылся с места аварии. В результате полученных при наезде телесных повреждений омичка скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба региональной Государственной инспекции БДД.